【武漢肺炎】檢疫港人留家須視像抽查、警上門　籲自律為社會負責

本港自上周六（8日）起實施強制檢疫令，所有由內地入境香港人士，均需接受強制檢疫14天，首日共向468人發出檢疫令。《香港01》電話聯絡到第一批接受強制檢疫的港人。73歲的阮太上周六與丈夫由廣東省新會回港，目前由兒子及媳婦代購足夠8至9日的食糧，每日都有政府部門致電她，警察昨日（9日）有上門登記身份。 另一位港人張小姐表示，現時與一位家人同住，儲備了一星期食糧，她亦自發要求對方減少外出，現時每日都要透過通訊程式WhatsApp或WeChat共享實時位置，但她認為措施可更嚴謹，如視像通話應是「突擊」形式。張小姐表示，在實施檢疫令前已有「空窗期」無須受規管，呼籲在潛伏期內都要自律避免外出及聚會，為家人及社會負責。

▼首日實施強制檢疫令情況▼

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73歲的阮太現與丈夫同住，二人上周六由廣東省新會經深圳灣口岸回港。她在電話訪問中表示，目前二人身體狀況健康，每日至少收到兩次政府部門來電查核，內容主要是問候情況，昨日有警察登門在門外逗留約三分鐘登記身份證。

依靠兒子及媳婦代購足夠8至9日的食糧

阮太指，現時生活未有不便，兩老飲食清淡，依靠兒子及媳婦代購足夠8至9日的食糧，如紅蘿蔔、南瓜、雞扒等，放在門外的手拉車上就離開，避免有接觸。不過阮太指家中無米，兒子亦無法購到，要食麵及麥皮。阮太認為，香港實施檢疫令無不妥，「香港咁稠密嘅人口」。

73歲的阮太現與丈夫同住，二人上周六由廣東省新會經深圳灣口岸回港。（資料圖片／鄧穎琳攝）

建議政府人員突擊抽查 不用問「方唔方便」

另一位港人張小姐，現時與一位家人同住，由同住家人負責採購食糧如公仔麵、餃子等，有一星期儲備，「家人都盡量唔出街，買嘢都包實口罩同戴手套，做好自己。」現時每日要與政府人員聯絡1至2次，並要透過WhatsApp或WeChat分享實時位置，每8小時更新，曾試過要透過視像通話核證是留在家中，但她認為措施可更嚴謹，「人員都好客氣，（視像通話前）問你方唔方便，我覺得唔使問，要突擊咁做。」認為並需要求有長開電話及勿調至無聲鬧，才可以避免到有人將手機放在家中，人卻不在。

張小姐接受家居檢疫兩日，她指獨處時有擔心在回港途中會受感染並影響家人及其他人，幾日來都胡思亂想，直言比起家居檢疫，更希望入住隔離營地，認為是對社區最安全，「萬一真係有事，都唔會分散晒風險。」她續指，希望社會齊心抗疫。她指出，在實施檢疫令前已有「空窗期」，有大量入境者無須受規管，但希望他們都秉持公德心，自律避免外出及聚會，為家人及社會負責。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼

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