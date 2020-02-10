【武漢肺炎】葉劉稱政府研立法管口罩價格　湯家驊質疑違自由市場

武漢肺炎疫情持續，全城陷入「口罩荒」，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今早在電台表示，相信政府正研究訂立緊急法例，管制入口、分銷、零售口罩，規定不准抬價等，料數星期內會有公布。她認為，現存的《儲備商品條例》無法適用於口罩，因為口罩並非需要成立系統、發牌經銷的商品，難以管制。 不過，另一行會成員、資深大律師湯家驊卻唱反調，指口罩供應不足源於貨源不夠，並非口罩被惡意囤積的後果，若控制口罩價格，反而會減低供應商向香港提供口罩的誘因，而且有違香港自由市場的原則。但湯家驊承認，理論上透過法律管制「一定做得到」，包括將口罩納入《儲備商品條例》。

葉劉淑儀認為，政府要管制口罩零售、控制價格都較複雜，因此政府在寫法例時，需要較謹慎，相信數星期內會有相關公布。(資料圖片)

葉劉淑儀今早在電台節目表示，政府要管制口罩零售、控制價格都較複雜，特區政府從未試過控制商品價格，亦需要考慮如何執法，因此政府在寫法例時，需要較謹慎，相信落實時間以「以星期計」。她又指，坊間提出運用《儲備商品條例》不可行，因政府需要發牌給指定商戶，現時來不及立法。

湯家驊。（資料圖片）

湯家驊：市場抬價非口罩不足原因

不過，另一行會成員湯家驊接受《香港01》訪問時表示，推出法例管制口罩的可能性不大，因為口罩不足的主因是沒有來貨，而非整個市場被惡意抬價，「我唔覺得監管價格有益，問題係攞貨」。他指，雖然香港已獲中央政府相當高層的幫助，但都無法與內地各省市爭取更多口罩供應。

湯家驊認為，香港目前的情況並未嚴重至需要以法例管制口罩，相信情況嚴重時，市場會自然作調整。

至於通過立法手段管制口罩的可能性有多大？湯家驊認為「法律上一定做得到」，是否這樣做是原則上的問題。他舉例指，將口睪納入《儲備商品條例》亦是可考慮的方向。