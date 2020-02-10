【武漢肺炎】打邊爐確診家庭多人住灣仔鴻福大廈　保安稱加強清潔

引致新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴大，本港日前有19人家庭於Party room打邊爐，目前共有9人確診。家庭中首名確診的24歲男子，與同告確診的父母、外婆同住於灣仔鴻褔大廈。記者於早上到過大廈，保安員有戴上口罩，並指已獲通知加強清潔。 有住户則指未覺大廈有加強清潔，但會自行消毒電梯的按鈕。至於另一幢有確診個案的大廈則有食環署外判清潔工人在外洗地，有住户稱內有劏房單位，對有人確診感擔心。

▼Party room打邊爐確診家庭住址▼

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4名確診個案同居於灣仔駱克道鴻福大廈，於今早所見，公用設施如密碼按鈕有用膠紙包好，保安員有戴上口罩，有住户出入時均用紙巾推開門柄。保安員稱已獲公司指示加強清潔，如加密抹洗公用設施等，但未有透露會多久清潔一次。他又稱每日上班均有佩戴口罩，對有住户確診不感擔心，「我又冇同佢打邊爐。」

住户自行消毒公用地方

不願透露姓名的住户稱未覺大廈有加強清潔，指疫情爆發初期會自行以漂白水噴洗走廊位置，於日前獲悉有住户確診後，現時更會自行以消毒紙巾抹乾淨電梯，包括按鍵位置。他坦言「無得擔心」，會加強個人及家居清潔，又已要求管理處提醒住戶保持廁所衞生，「政府又唔肯隔離，可以點啫。」

19人家庭中首名確診青年及其家人同居於灣仔鴻福大廈。（張嘉敏攝）

大廈外有清潔工洗街

至於19人家庭中，首名確診青年的三姨、表弟同告中招。根據衞生防護中心資料，三人居於禮頓道禮智大廈。於早上約11時，大廈外有食環署外判清潔工人洗街，大廈內僅於電梯的按鈕貼上膠紙，部分公用地方更放滿垃圾，衞生情況甚差。

於大廈居住約30年的杜女士稱，大廈聘用的清潔工人於每晚到大廈清潔。於周日晚上獲悉有確診個案後，曾要求清潔工加強於早上清潔，即一日清理兩次，但對方稱未有時間，現時靠法團主席自行於早上消毒公用地方。她稱，早前曾聯絡多間清潔公司，盼能加強清潔，但大部分指人手不足，「依家有埋確診更加唔會嚟。」她又説，不清楚確診家庭居住的層樓，但對情況感擔心，因大廈內有不少劏房單位，「始終唔知啲渠會點」，唯有加強個人及家居衞生。她希望政府能協助涉及確診個案的大廈清潔，「唔好淨係理條街。」