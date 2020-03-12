中年漢圖姦派對女罪成　求情指事主仍上酒吧消遣　官不理囚4年半

中年漢參與朋友在美孚新邨舉行的派對時，見兩名女子在朋友單位一房間內留宿，便趁兩女熟睡時入房，並爬上兩人的床上，惟25歲女事主同床的女同事覺床搖擺，醒來驚見女事主下半身赤裸，又見中年漢赤裸在房內，即拍片並與中年漢對質，中年漢堅稱：「我無做過。」經審訊後被裁定企圖強姦罪成。案件今在高等法院判刑，中年漢求情時出示女事主事發後與朋友酒吧飲酒的情況，指女事主並非如心理專家所指般受創，惟法官認為他無權推翻專家的看法，又指被告行為是「攞著數」兼卑劣，判被告入獄4年半。

被告王毅俊，40歲，餐飲業經理。他早前被裁定於2018年8月11日，在荔枝角百老匯街36號美孚新邨一單位內，企圖強姦事主X(案發時25歲)。

被告王毅俊被判入獄4年半。(資料圖片)

求情呈上女事酒吧消遣片段

辯方律師求情時透露事主的創傷報告，指她在案發後感羞恥等。惟辯方卻稱有3段拍於去年6月至12月之間拍攝的影片，片段顯示事主在案發後，仍有和朋友到酒吧飲酒，認為事主的真實情況，與她向心理學家所講不同。律師更指法官可觀看影片，但法官表示不會觀看。

辯方又透露，被告已婚並育有兩名子女，現年分別5和7歲。被告為家中的經濟支柱，案件對其家庭影響極大，望法官輕判被告。

官斥被告攞著數卑劣

惟法官判刑時指，被告趁事主醉酒而「攞著數」，行為卑劣。法官又引述事主的創傷報告，指她案發後情緒受困，有創傷後遺症，難以入睡和集中力下降，影響其人際關係，需要心理治療。

對於辯方指，參加派對的人都很醉，被告在案發亦因魯莽而犯案，惟法官反指被告在進入涉案房間後，銷上該房房門，又脫掉自己的衣服。法官不接納魯莽的說法，亦拒接納事主在案發前的行為，令被告誤信事主同意性交。

無資格推翻心理學家看法

此外，對於辯方提及事主在案發後飲酒的片段，法官強調他未有資格推翻心理學家的看法。法官考慮此上因素後，最終判被告監禁4年半。

同事驚覺赤祼的被告在X身旁

事主X早前作供指受朋友邀請，她於2018年8月10日晚上放工後，和一名女同事前往案發單位參加派對，被告亦有參加。她多年前曾經朋友介紹而認識被告，但兩人一直沒有聯絡。

X在派對中有飲酒，但堅稱當時仍然清醒。至凌晨3時許，X和同事打算離開，男戶主提議兩人可在單位內一房間內過夜，兩人遂在單位留宿。

事主X的同事至翌日早上8時許，突感到所睡的床搖擺。她看到仍在入睡的X下半身赤祼，遂拍和捏她，但X未有回應。女同事之後發現全身赤祼的被告在X身旁，遂質問被告，又以手機拍照和拍片。因被告和女同事對質時嘈吵，X亦被弄醒。

X在片段稱：我Feel到係想入

庭上曾播放女同事當日拍攝的片段，X在片段中問被告：「做乜強姦我？」被告回應：「我無做過任何嘢。」同事反指：「你而家係除哂衫、除哂褲.......你係咪當我白痴。」X又向同事表示：「我Feel到係想入。」同事便斥責被告：「你係入唔到，唔係無做過。」

控方開案陳指續指，警員接報到場，被告警誡下稱：「我無搞過佢。」警方調查發現，被告內褲發現他和X的DNA。

案件編號：HCCC142/2019