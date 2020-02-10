【武漢肺炎】陳肇始：對醫護回崗位感欣喜　保護衣物優先給予醫護

武漢肺炎疫情在本港蔓延，市面出現口罩及衞生用品短缺，社會各界亦非常關注公立醫院前線醫護人員的保護裝備是否足夠。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，公院醫院現有1600個萬口罩及220萬套保護衣，她坦言存貨未能滿足現時的高消耗量。 對於外界指警員防護裝備的規格過高，建議政府將他們的保護衣物轉贈醫護人員。食物及衞生局局長陳肇始說，醫管局一向自行訂購保護衣物，但在全球都防護裝備短缺情況下，政府一定將採購的保護衣物優先給予醫護人員。 被問到會否向返回崗位的醫護人員致謝，陳肇始說，對罷工醫護人員返回工作崗位感到欣喜，又感謝所有緊守崗位的醫護人員。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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何婉霞稱，公立醫院現有共有1600萬個口罩及220萬套保護衣，早前已經訂購的防護裝備已分批抵港。她坦言，現時的防護裝備用量比以前高出很多，現時的存貨未滿足如此高消耗。她表示，政府已協助加強存量控制，並讓醫管局提早取得早前已訂購的防護裝備。為節省口罩用量，公院每日會給予住院病人一個口罩；其餘到訪醫院或探病的人士則需要自備口罩。

陳肇始感謝所有緊守崗位的醫護人員。（張浩維攝）

談及警員的保護裝備規格，陳肇始說，衞生署對進行送飯或家訪的相關人員有適當指引，未來會再作檢視。至於會否將警員的保護衣轉贈予醫護人員，陳肇始稱，醫管局一向自行訂購保護衣物，但在全球短缺情況下，政府一定將採購的保護衣物優先給予醫護人員。

被問到會否向返回崗位的醫護人員致謝，陳肇始說，公院幾千名醫護人員缺勤，令很多緊急服務受影響，政府或醫管局已多次呼籲有關人員盡快返回崗位，對他們已返回工作崗位感到欣喜。她續說， 感謝所有緊守崗位的醫護人員，呼籲無論醫護人員或市民，能夠群策群力、齊心抗疫，才能打嬴疫症。