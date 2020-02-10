【武漢肺炎・2.10疫情】單日新增6宗個案　本港累計42宗

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎病情持續，國家衛健委今日(10日)公布，新型冠狀病毒病例全國累計40171人確診，死亡人數增至908人；本港昨日新增10宗確診個案，累計增至36宗，是出現確診個案以來單日最多。 政府下午交代最新情況時，指今日新增兩宗確診個案，另亦有數人已初步確診。而本港有9名需接受強制檢疫的人士，違反規則出外，警方只尋回當中7人，仍有餘下2人未尋回已發出通緝令。

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（衞生防護中心FB圖片）

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【23:57】衞生防護中心表示，截至晚上8時，本港今日新增6宗確診個案，累計已有42宗。

【23:05】政府表示，按《僱員補償條例》規定，僱員若在受僱工作期間因工遭遇意外或患上條例所指定可獲補償的職業病以致受傷或死亡，僱主在一般情況下須負起該《條例》下的補償責任。發言人指，僱員若在受僱工作期間因工遭遇意外染上或懷疑染上新型冠狀病毒，應即時通知僱主以便僱主向勞工處呈報。政府僱員方面，如僱員在受僱工作期間因工遭遇意外染上有關疾病，政府作為僱主會根據相關法例（包括《僱員補償條例》或有關退休金法例）及聘用條款給予補償。

勞工處指，了解社會上有修改法例的建議，亦就修改法例進行探討工作。但由於新型冠狀病毒的疫情仍在發展，有待其醫學及流行病學有明確定論後才可進行修改法例，而過程中亦需與持份者（包括保險業及相關行業僱員僱主）相討細節，勞工處會密切留意上述發展，並於適當時間與持份者商討有關法例的修訂。

【22:10】有線新聞引消息指，東區醫院再多一名59歲男病人初步確診。

【21:27】消息指，將軍澳醫院一名72歲男病人，初步對新型冠狀病毒測試呈陽性，正等候覆檢。

【21:00】政府發言人表示，根據專家估計，疫情有機會維持一段時間，加上不同國家及地區均出現確診個案，對口罩需求急增，增加了採購的困難。在口罩短期供應仍然緊張的情況下，政府認為致力增加供應和管理口罩需求是較為切實可行的做法，現時並沒有計劃透過立法就口罩的供應和價格作硬性規管，因為此舉只會適得其反，「不能正本歸源」，解決供應緊絀問題。



政府呼籲市民按專家建議減少外出及社交接觸。

【20:50】美心MX表示，已於今天停售所有火鍋產品，又指已於旗下所有分店加強清潔消毒，員工亦於值勤期間必須佩戴口罩工作，和每日量度體溫兩次。美心發言人又指，已暫停所有來往內地及其他國家之公幹及會議，以及要求全體員工申報外遊記錄，若曾往返內地的員工，須在回港後自我隔離14日。

【20:05】據了解，東區醫院再有一名52歲男子確診，據悉他與「打邊爐家族」有關。連同昨日已確診的9名患者，與打邊爐家族相關的人，已有10人中招。

【19:30】香港郵政今（10日）宣布，接獲日本郵政通知，由於寄往本港的航空郵件大幅增加，郵件交付航空公司的時間會有多於1星期的延誤。此外，由於航空公司縮減航班班次，或會進一步延長運輸時間。

【17:50】陳肇始被問到會否向返回崗位的醫護人員致謝，她指，感謝所有謹守崗位的醫護人員，為市民盡心盡力。

【17:36】被問及警察的保護衣規格是否過高，陳肇始說，衞生署對需要處理送飯或家訪的相關人員有適當指引，會再作檢視。至於會否將警員的保護衣轉給予醫護人員，陳肇始稱，醫管局一向自行訂購保護衣物，但在全球短缺情況下，政府採購的防護衣物一定會優先給予醫護人員。

【17:32】鄭鍾偉說，曾經失聯的接受強制檢疫人士「比例相當低」，認為暫時沒有人是故意違反檢疫令。他續說，如形容他們外出「播毒」並非正確字眼，因為他們並沒有病徵。他強調，措施的主要作用是減少入境人流，形容措施非常成功。

【17:30】美心集團證實，兩名分別在北京樓旺角新世紀廣場分店及中環歷山大廈分店的員工，昨日確診感染新型冠狀病毒肺炎。兩人為親屬，於1月26日參與同一家庭之火鍋聚餐，即「打邊爐家族」成員。

【17:22】陳肇始說，為了確保接所有接受強制檢疫人士留在居所，當發現他們第一次偷走，會給予提醒及警告；如發生第二次，會要求他們戴上手環，加強追蹤他們的位置；如發生第三次，會將他們送到檢疫營(即隔離營)。

鄭鍾偉稱，涉及偷走的9名接受強制檢疫人士當中，有人聲稱因睡覺而無法聯絡，第二次已能成功聯絡；有人聲稱當時在購買日用品和食物，警方事後已提醒他們不能外出；沒有人聲稱他們上班或外出娛樂。

【17:25】張竹君稱，第37宗個案是第27宗個案的阿姨，55歲，1月26日亦出席打邊爐聚會。她在1月30日出現咳嗽、發燒、流鼻水狀況，曾向私家醫生求醫，在27宗個案被發現後，衛生防護中心亦幫她做測試，今日確診陽性。張竹君續說，這名患者在美心集團工作，是後勤員工。

第36宗個案，即第27宗個案的24歲表弟，亦在美心集團餐廳工作，出現病徵後已沒有上班。

【17:10】被問及會否參考內地城市的封閉小區措施，陳肇始稱，「香港嘅18區係一個無縫情況，唔會點樣封閉；如市民自己留喺屋企、唔出街，就已經係封閉方法，傳播可以減低。」

【17:02】何婉霞稱，公院有1600萬口罩及220萬套保護衣，而早前已訂購的防護裝備已分批抵港。她坦言，現時的防護裝備用量比以前多出很多，補貨量未能追上消耗量，而政府已協助加強存量控制，並讓局方提早取得早前訂購的防護裝備。

陳肇始補充說，本港累計有1232宗懷疑個案，當中1052人已出院，他們均對兩次新型冠狀病毒測試均呈陰性 。

【17:00】馬會宣布，昨天下午收到一位在沙田通訊及科技中心電話投注部3樓工作的同事通知，表示她的家人不幸確診了新型冠狀病毒，已在醫院接受治療，該位同事也按衛生署的指示，已入住政府其中一個隔離營，目前並無任何感染徵狀。

馬會表示，已對電話投注部以及其他有關的地方，包括洗手間、升降機、飯堂等進行消毒。該員工在過去兩星期只曾上班四次，最後一次是2月5日，正根據過去14天的資料，聯絡曾經坐在該同事附近的其他同事。為員工健康著想，決定安排曾坐在該同事附近的其他同事在未來兩星期不用返回中心上班。

【16:48】何婉霞稱，公院今日一共呈報42宗懷疑個案，95人仍然接受隔離治療。38宗確診個案當中，1人已離世，37人在6間公院留醫，4人情況危殆，需要插喉，在深切治療部跟進。其餘病人中，有1人情況嚴重，32人情況穩定。

截至昨日中午，局方已為11名醫護人員隔離檢查。負壓病床方面，公院已開891張，使用率為37%；負壓病房則有470間，使用率為55%。

【16:42】張竹君指，今日新增2宗確診個案，第37宗個案是第27宗、24歲男子的55歲阿姨，亦即「打邊爐家族」其中一員。她曾參加1月26日的家庭聚會，在1月30日開始發燒及流鼻水，曾向私家醫生求診，後被安排入住威院，今日確診。而這個家族中，亦有一人已初步確診等候覆檢。

第38宗個案是69歲男病人，14日內沒有外遊，現於東區醫院留醫。他有慢性疾病，與太太和外母同住西灣河街祥興大樓。他在1月30日開始咳，2月7日曾看私家醫生，2月9日因氣促入住東區醫院。患者現時情況比較差，需插喉。患者的太太和外母測試後已呈初步陽性，正入住東區醫院。

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【16:34】食物及衞生局局長陳肇始教授、食物及衞生局副秘書長（食物）鄭鍾偉、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生和醫院管理局總行政經理（聯網運作）張子峯醫生，出席記者會交代疫情。

陳肇始表示，今日是強制檢疫令生效後第三日，過去兩天入境人流已大幅減少，1193人需要接受隔離，當中1066名香港人，逾九成人要在家中隔離。而當中35人正居住酒店，20名香港居民被安排入住檢疫營。她又說，政府資訊科技辦公室會透過實時位置分享，確保受隔離人士留在指定處所。

她指，署方已向516名接受檢疫人士進行實時地點分享監察；電話聯絡了679名接受檢疫人士；並進行了448次視像通話。衞生署及民政事務總署熱線接收了278個查詢電話。另外，警方已進行了167突擊檢查，發現有9人未有24小時留在處所內，警方已聯絡到其中7人，餘下2人警方會發出通緝令。

陳肇始呼籲所有接受隔離人士，應守規例留在家中或指定處所，而市民外出時「有需要時應戴口罩」。

【15:36】據悉，東區醫院昨日初步確診武漢肺炎的69歲男子，其兩名家人均初步確診陽性。而「打邊爐家庭個案」至今累積10人初步確診；另有一名家人仍等待化驗結果，正於威爾斯親王醫院留醫，據悉亦已初步確診。

【15:00】台灣陸委會宣布，2月11日起，港澳人士，除商務履約、跨國企業內部調動、已取得台灣居留證之配偶及未成年子女外，均暫緩到台灣；包括港澳學生亦暫緩入台。而所有獲准入台者一律均須進行居家檢疫14天。

【08:00】國家衛健委公布，新型冠狀病毒病例全國新增3062確診病例，累計40171人確診，死亡人數增至908人。

【07:01】新型冠狀病毒確診宗數持續上升，截至周一（10日）上午7時01分，全國確診病例39916宗，905人死亡，疑似病例28942宗，治癒病例3239宗。

【03:35】西班牙確診第二宗新型冠狀肺炎病例，患者是一名英國籍男子，他的妻子和2名女兒的檢測結果則為陰性。

【03:35】中國紅十字會官方網發布消息，該協會黨組書記、常務副會長梁惠玲要求湖北省和武漢市紅十字會把疫情防控工作作為當前最重要的政治任務，將民眾生命安全與身體健康放在首位，還要求湖北紅十字會要求深刻汲取捐贈款物管理失職失責的教訓、迅速開展自查自糾，採取切實管用措施，堅決徹底整改到位。

【00:50】中國國務院總理李克強與德國總理默克爾（Angela Merkel）2月9日晚通電話，雙方就疫情防控工作交換意見。李克強強調，希望德國在內的國際社會保持理性，支持中方防控疫情的努力並加強國際公共衛生安全合作，也希望德方為中方通過商業渠道從德國採購醫療物資提供必要便利。

【23:50】衞生署衞生防護中心公布今日一共有10人確診感染由新型冠狀病毒引起的「武漢肺炎」，創單日確診案最多紀錄，本港總確診個案增至36宗。

9名患者來自同一家庭。最先確診的患者為在年初二（1月26日），有份到觀塘Lento Party Room打邊爐和BBQ的24歲男子，他的父親（68歲）、母親（57歲）及外婆（91歲）（第一個家庭）均確診；他的三姨（51歲）、表姐（25歲）和表弟（22歲）（第二個家庭）也確診；他的四姨（50歲）和表弟（23歲）（第三個家庭）亦中招。當中尚有兩人出現病徵正於威爾斯親王醫院留院接受治療，據了解，當中一人亦初步確診。

第10名患者為一名70歲男子，有長期病患，居於牛池灣彩峰苑。他於2月1日至7日期間曾先後向兩名私家醫生求診，並於8日因持續發冷及氣促到基督教聯合醫院求醫並入院接受隔離治療。

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