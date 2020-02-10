【武漢肺炎】21幢大廈有家居隔離者　沙田穗禾苑新上榜　

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，衞生署今(10日)更新家居隔離大廈最新名單，涉事的大廈數目進一步銳減至21幢，相信與部分人士完成檢疫期有關。 沙田區跳升至榜首，共有5幢大廈包括富豪花園、銀禧花園、名城等，另穗禾苑新上榜；北區及元朗區則緊隨其後，各涉3幢大廈。名單中亦已無港島區大廈涉及其中。

沙田穗禾苑登上家居隔離大廈名單。(資料圖片)

根據現行規例，14 日內曾到訪湖北的香港居民，必須進行強制家居檢疫，禁止離開指定住所，並需帶上電子手環。任何人士違反家居檢疫規例，可監禁6個月及罰款5,000元。

今日公布的最新名單，是連日來大廈數目最少，繼昨日只餘33幢大廈，今日再降至21幢分佈九龍及新界的大廈，相信與涉事人士完成檢疫，所居住的大廈除名有關。各個案家居檢疫最後日期介乎本月10號至22號。

▼點擊查看有家居檢疫者的大廈名單▼

值得注意的是，葵青區灝景灣1座現有家居隔離者，該個案人士為一對確診者夫婦的同住九旬父母，他們雖屬密切接觸者，但衞生防護中心將其安排於住所隔離；食環署已派人徹底消毒單位。

此外，港府於上周六(8日)另實施強制檢疫令，凡14天內曾前往內地、並經本地入境人士，不論國籍，亦同需進行強制檢疫，違例者可囚半年及2.5萬元。不過，相關人士所在的大廈或酒店位置不在此名單當中。