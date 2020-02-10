【武漢肺炎】政府澄清無意立法管口罩價格及供應　葉劉：官員唔做

武漢肺炎疫情持續，全港陷入「口罩荒」，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今早在電台節目中表示，政府正研究訂立緊急法例，管制入口、分銷、零售口罩，規定不准抬價等，料數星期內會有公布。不過政府晚上發稿澄清，現時並無計劃透過立法就口罩的供應和價格作硬性規管，「因為此舉只會適得其反，不能正本歸源，解決供應緊絀問題。」 對於政府即日出稿，澄清立法規管口罩價格、供應的說法，葉劉淑儀直指「係主事官員唔願做，特首都無計」。記者追問所指的「主事官員」是否食衞局局長陳肇始，葉劉指是另有其人，「研究儲備商品條例的官員，唔係陳肇始。」

葉劉淑儀批評，面對今次疫情，部分官員想「拖得就拖，少做少錯」。（資料圖片）

葉劉強調，據她所知政府確實研究過，能否用儲備商品條例規管口罩價格及供應，港府現在不做，是主事官員「嫌麻煩」，「因為又要寫法例，又要預人手，又要諗點樣執法，相關官員唔想引進咁複雜、難做嘅計劃。」

政府指立法硬性規管口罩供應和價格，只會適得其反，不能正本歸源解決供應緊絀問題。葉劉針鋒相對說：「無錯，可能唔可以解決供應問題，但可以解決抬價及囤積問題。」按現時政策局分工，負責執行儲備商品條例的應是商務及經濟發展局，局長是邱騰華。

葉劉淑儀批評，面對今次疫情，部分官員想「拖得就拖，少做少錯」，「主事官員唔願做，特首都無計，律政司又無能力自行推出新法例」。

政府晚上發稿澄清，現時並無計劃透過立法就口罩的供應和價格作硬性規管，強調此舉只會適得其反，不能正本歸源，解決供應緊絀問題。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府：致力增供應及管理口罩需求較切實可行

政府新聞稿表示，一直透過不同途徑和方式全球採購口罩，包括由政府物流服務署直接接洽供應商，以及透過駐海外的經濟貿易辦事處和個別人士轉介尋找貨源，務求短時間內採購防疫物資，應付政府運作的需要。在口罩短期供應仍然緊張的情況下，政府認為致力增加供應和管理口罩需求是較為切實可行的做法。

政府又指，會為政府庫存的口罩分配訂優次，優先照顧醫護、提供照顧服務人員及工作上需接觸市民的人員，如出入境人員等。政府強調除入口外，會致力跟進增加本地生產，其中懲教署已增加口罩產量，政府未來會和零售業界代表緊密聯繫，同時與內地相關部門合作，促進清關工作，務求加快口罩供應。

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