【武漢肺炎】理大快速測試冠狀病毒等40傳染病　曾申港府資助遭拒

新冠肺炎疫情持續。理工大學宣布，成功研發全自動快速多重診斷系統，系統可用於即時基因檢測（point-of-care testing, POCT），可於一小時內檢測超過30至40種病原體，包括新型冠狀病毒（2019-nCoV）、禽流感（H5、H7、H9）、沙士（嚴重急性呼吸系統綜合症，即SARS）、中東呼吸綜合症（MERS）冠狀病毒。 項目用了四年時間研究，曾申請港府資助但落選，現深圳市政府有意投資，研究團隊希望半年內投產並優先在香港使用。

理大創新及科技發展總監及應用生物及化學科技學系客座教授劉樂庭（左）、理大副校長（科研發展）及候任常務及學務副校長衞炳江（中）、澳門科技大學醫學院院長、霍英東基金會信託委員兼行政委員會醫療小組召集人霍文遜（右），在記者會上介紹新研發的全自動快速多重診斷系統。（侯彩琳攝）

你頭先睇到嘅團隊，全部都係香港人，全部都係香港最頂尖嘅科學家，辛辛苦苦五年研發出嚟嘅項目。而我哋得到嘅政府資助，係零嘅。 澳門科技大學醫學院院長霍文遜

理工大學今日（11日）宣布，成功研發全自動快速多重診斷系統，系統由全自動快速檢測儀和多重微流檢測元件組成。系統利用聚合酶鏈反應技術，從核酸提取、擴增、檢測到分析均為全自動。系統採用的微流控和生化技術正申請專利，可以極高的特異性同時區分各種病原體。而該系統容易使用，整個測試過程無須人手操作。

研究團體介紹，醫護人員需先從懷疑患者的鼻咽中提取樣本，再將樣本放入微流體試劑盒，並置於檢測儀中，等候約一小時後，電腦便可生成報告。

理大創新及科技發展總監、應用生物及化學科技學系客座教授劉樂庭表示，該診斷系統目前已進行不足百次臨床樣本測試，包括兩次新冠肺炎患者樣本測試，而結果現時測試全部準確。他期望技術能填補現時本港的檢測漏洞。現時公立醫院的快速測試一般能一次性測試兩至三種病原體，若技術能投入使用，便可一次性檢測40種病原體，大大提升效率。

劉樂庭稱，團隊將盡快籌足生產線，同時期望將每次測試費用定為200至300元。

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落選港府資助 深圳市政府有意投資

是次研究項目由劉樂庭領導，並於四年前開始進行研發，團隊於過去一年對不同臨床樣本進行測試，至今花費已達數千萬。

參與研究的澳門科技大學醫學院院長霍文遜，直言團隊曾經向創新科技基金申請資助，「你頭先睇到嘅團隊，全部都係香港人，全部都係香港最頂尖嘅科學家，辛辛苦苦五年研發出嚟嘅項目。而我哋得到嘅政府資助，係零嘅。」

他說深圳市政府有意投資該項目，若資金到位，預計約半年便可完成一定數量的生產，並優先投入於本港使用。但他亦坦言，項目要靠深圳市政府支持，「呢個機雖然你香港人做，佢會寫住『Made in China』，唔係『Made in Hong Kong』。」