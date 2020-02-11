【武漢肺炎】中國駐法使館：海外有人藉紀念李文亮進行「煽動」

武漢中心醫院眼科醫生李文亮感日前不幸離世，引發輿論震動。中國駐法國使館一篇悼文中指，有人以祭奠李文亮為名在海外進行「煽動」，試圖分裂中國民意的活動。

2月9日，中國駐法國大使館官網發佈《用團結和勝利告慰李文亮醫生》文章，對染病離世的李文亮「深表痛惜和哀悼」，同時又稱，「一些別有用心的人」，以祭奠李文亮為名，鼓動在法華人華僑和留學生組織「今夜，我為真相吹哨」活動。

逾50名旅法中國學生與中國僑民9日晚間聚集在巴黎巴士底廣場旁，為李文亮醫生舉行追思。（中央社）

據了解，李文亮在疫情初期發出過警示，結果非但未引起官方重視，反而被警方以「造謠」理由而訓誡，因此也被部分媒體指為「吹哨人」。除法國外，美國紐約也有部分人在悼念李文亮，現場出現多枚口哨，以及一些政治性的宣傳語。駐法使館文章說，「吹哨者」最初「是個貶義詞」，有告密者、臥底之意，文章稱這個詞形容李文亮醫生，給他貼上政治化標籤，居心不良，目的是分裂中國民意，玷污了李文亮醫生的名譽，是不道德的。

文章強調，李文亮是一名中國共產黨黨員，恪盡職守、救死扶傷、勇於奉獻的精神令人欽佩；現在李文亮醫生去世了，需要冷靜的思考和判斷，分清哪些是真心出於正義出於良知在發聲，哪些是在利用國人的惋惜之情混淆視聽，煽動憤怒和仇視情緒，亂人心，亂大局。

文章稱，「大敵當前，應以大局為重，不能自亂陣腳，不然真上了一小撮人的當，使親者痛，仇者快」。

文章說，當前疫情防控正處於關鍵時期，中國展現出強大的社會動員組織能力，彰顯了「集中力量辦大事」的中國特色社會主義制度優勢，中國一定能打贏這場疫情防控阻擊戰，以團結和勝利告慰李文亮和所有這場戰鬥中的犧牲者。