【武漢肺炎】長康邨馬桶通氣喉或播毒　專家教兩招自行初步檢查

本港現已確診42宗新型肺炎個案。青衣長康邨康美樓的07號單位中，最近出現兩宗新型冠狀病毒確診個案。當局解釋，單位內的排氣管與糞渠接駁，而排氣管涉改裝漏氣，不排除病毒由沒密封位置出來。 測量師學會前會長何鉅業與建築師關兆倫均指出，在渠務設計中，排污管必須連接排氣管，以平衡氣壓；何鉅業估計全港八至九成公屋都採用同一設計。二人估計，問題關鍵並非連接糞渠的排氣管，而是兩個管道連接未有密封，估計因日久失修或住戶自行改動過，建議市民如發現廁所間有異味、喉管有滲水情況，應找專業人士檢查及修理。

▼青衣長康邨現場情況▼

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測量師學會前會長何鉅業指出，在早期的公屋設計中，均會將排污管或排氣管放置在廁所內，情況相當普遍，不只是Y2型公屋（長康邨康美樓的設計），其他設計也有類似安排。他解釋，相關設計可以方便維修或安裝，「大膽啲講，8至9成公屋都係咁設計。」

何又指，不單公屋，當時不少私樓都是如此設計，雖然排污管或排管可能會收納在渠槽之中，但仍然放置在室內。

長康邨康美樓的07單位中，出現兩宗新型冠狀病毒確診個案。當局解釋，單位內的排氣管與糞渠接駁，不排除病毒由沒密封位置出來。（梁鵬威攝）

改裝、因日久失修所致

何鉅業與關兆倫均估計，問題不是出於排污管連接排氣管，亦不是管道放置在室外或室外，而是兩條管道的接駁出現問題，導致管道無法密封，最終引致傳播。何指，「可能係因為日久失修，或者住戶自行改動過。」

可檢查排污渠是否滲水

何鉅業與關兆倫建議，市民可憑兩個方法為廁所作初步檢查。首先，可以檢查排污渠是否有水或污漬滲出，若有則代表渠管可能損毀。其次，可關閉門窗，檢查廁所是否有異味，因為正常情況下不會出現異味。

關兆倫指，不建議市民自行買膠水或其他材料維修，因為若渠管老化變型，單單修補缺口位並不足夠，需要更換新接駁組件，市民一般難以處理。兩人又指，若有懷疑，應找專業人士上門檢查，例如房屋署或有渠務資格的承建商。

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