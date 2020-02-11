【武漢肺炎】政府拒絕立例管制口罩　葉劉淑儀︰根本係混淆視聽

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀於今日（11日），在香港電台節目《千禧年代》表示解決口罩炒賣問題有多種方法，如引用《儲備商品條例》及《進出口條例》。港九藥房總商會副理事長張德榮則表示，口罩批發價格昂貴，市民以為藥房抬高價錢，藥房無辜食死貓。

葉劉淑儀認為解決口罩炒賣問題有多種方法，政府可以引用《儲備商品條例》考慮將口罩及其他防疫物資列為儲備商品，或以《進出口條例》管制口罩價格，但早前被政府拒絕。她更指政府拒絕立例的理據有問題，不應將採購與商人抬價混為一談，「之前奶粉問題梁振英都係咁做，政府根本係混淆視聽。」

張德榮︰零售商食咗死貓

張德榮表示，進口商採購口罩後再供應給藥房，因此未知現時的口罩存量，但得知進貨量比農曆新年前增加。由於東南亞開始限制口罩出口，進口商只能向歐洲部份地區及南美國家採購。在供應緊張的情況下，藥房的來貨價為200多元是事實，價格較以往高五至六倍。「市民以為藥房抬高價錢，零售商食咗死貓咁。」

他認為，若以葉劉淑儀管制口罩的方法，批發價不能高於入口價的一成，零售價不可高於入口價的一成，相信口罩的價格會更昂貴。在和平的時候，或可成功實行管制價格的措施，惟現時採購口罩貨源價高者得，難以斷定何謂價錢合理，有讓人使詐的漏洞。