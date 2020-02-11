【武漢肺炎】灣仔陶源點心部員工為邊爐家庭確診者　酒家停業14日

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒蔓延，一個19人家庭1月26日新春打邊爐後出現大規模家庭群組感染。富臨集團今日（11日）確認，其中一名確診者是灣仔菲林明道陶源酒家的員工，現正於東區醫院接受治療。 消息指，該名確診員工是52歲男子，於陶源酒家點心部工作，1月27日、即打邊爐翌日有上班，到2月8日前有返工和休假，共返工11日。自第27宗個案，即其親戚24歲男子於2月9日確診後，已沒有上班，而最後上班日為2月8日。

▼陶源酒家情況▼

《香港01》記者今日往相關分店視察，發現下午12時午飯時間，灣仔菲林明道陶源酒家已關起所有大閘，重門深鎖，通往酒樓的電梯樓層也鎖上，不得內進。有大廈清潔員於大廈地下準備加強消毒，並表示酒樓方面已作通知，管理處亦因此加強消毒工作。

富臨集團表示，該名員工於上月26日曾參家庭火鍋聚餐，部分親友確診感染新型冠狀病毒。集團已主動聯絡衞生防護中心，會繼續跟進事件。集團亦已於昨日（10日）進行徹底清潔和消毒，所有已開封或經過處理的食物已棄掉，並決定今日起關閉該分店14天，分店所有員工將自行隔離14日，公司會密切跟進他們的健康狀況。

灣仔陶源酒家點心部員工確診，酒家停業14日。（香港01記者攝）

另外，因應疫情，富臨指旗下所有分店已全面提升防疫措施，所有員工於值勤期間須配戴口罩，並每日在店內量度體溫兩次，如發燒或感到不適，必須馬上求醫及留家休息。

據早前衞生防護中心公布資料顯示，該名52歲男病人為第27宗個案三姨丈，其51歲妻子、25歲女兒和22歲兒子早前亦已確診感染新型冠狀病毒。