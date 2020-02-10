【武漢肺炎】美心北京樓兩員工為打邊爐家庭確診者　兩店停業14天

武漢肺炎疫情持續擴散，一個19人家庭新春打邊爐後，至今10人初步確診感染。美心集團今日（10日）表示，獲悉兩名分別於旺角新世紀廣場分店及中環歷山大廈分店的北京樓員工，確診感染新型冠狀病毒，正於醫院接受治療。美心指，二人為親屬關係，為該19人家庭的成員。 美心表示，已安排兩間分店的所有員工，在港自我隔離至少14日，會密切跟進員工的健康狀況，並於2月9日晚徹底清潔和消毒涉事分店，所有已開封或經過處理的食物亦已棄掉，確保衛生。另外，兩間分店將暫停營業14日。

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19人家庭於1月26日打邊爐後，先後有成員確診感染新型冠狀病毒，至今有10人確診感染。美心集團今日稱，其中兩名確診者為北京樓員工，分別於旺角新世紀廣場分店及中環歷山大廈分店工作。

美心表示，兩間涉事分店將暫停營業14日，並已於2月9日晚徹底清潔和消毒。另外，所有已開封或經過處理的食物已棄掉，確保衛生。美心稱，已主動聯絡衛生防護中心，繼續跟進及處理事件。

美心又指，旗下所有分店加強清潔消毒，並要求所有分店員工值勤期間，需佩戴口罩工作，和每日量度體溫兩次，如有發燒或感到不適，必須盡快求醫，及留在家中休息。美心續指，已暫停所有來往內地及其他國家的公幹及會議，以及要求全體員工申報外遊記錄，若員工曾往返內地，需在回港後自我隔離14日。

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