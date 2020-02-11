【武漢肺炎】公院防護裝備不足　護士總工會促解釋使用標準免濫用

武漢肺炎肆虐，全球多地均搶購口罩，香港口罩供不應求， 在最前線的公院醫護亦面對同一難題。醫管局聯網服務總監楊諦岡早前直言，預計公院保護衣、外科口罩等只夠用一個月。香港護士總工會今日（11日）發信，促醫管局解決公院防護裝備不足問題，如檢討感染控制指引，及向全體醫護及支援人員清楚解釋使用的標準，避免濫用。

香港護士總工會今日發公開信，促醫管局解決公院防護裝備不足問題。（資料圖片）

促醫管局方解釋使用標準

香港護士總工會今日發公開信，促醫管局檢討感染控制指引，向全體醫護及支援人員清楚解釋使用的標準，避免濫用。

工會聲稱收到報料，指公營醫院內發生大量口罩失竊情況，情況涉及病房、手術室及寫字樓等，令公院防護裝備存貨急降，要求醫管局請政府調查社會上口罩等防護裝備來源，並採取切實遏制措施，嚴格監控儲藏及登記取用紀錄。若發現失竊需報警處理。

但據《香港01》接獲的消息，至少兩間公院早於上月底實施實名取口罩措施，不論是外科口罩或N95口罩等，均全數由主管鎖起保管，員工有需要須向主管取用。

醫管局員工陣線早前連續五天罷工，要求政府及醫管局回應「全面封關」、醫護人員裝備不足等問題。香港護士總工會表示，擔心罷工及反對罷工醫護未能衷誠合作，會影響醫護服務，促醫管局認真關注情況，若有人有破壞或擾亂工作場所行為，應勸戒、警告，甚至懲處。