【武漢肺炎】醫管局減非緊急手術　嘉諾撒醫院提供特惠價通波仔

醫院管理局（醫管局）昨日（10日）宣布，公立醫院計劃在未來四星期逐步調整非緊急服務及非必要服務，以集中人手及資源應對疫情挑戰。為保障心臟病人的健康，香港亞洲心臟中心連同嘉諾撒醫院今日（11日）起為正在醫管局排期等待通波仔服務的病人，提供與公立醫院相近的手術價錢。

香港亞洲心臟中心陳文偉表示，現時對在醫管局排期通波仔手術的病人數量不設上限。（袁澍攝）

香港亞洲心臟中心陳文偉表示，現時醫管局減少非緊急服務，不少在醫管局排期的心臟病人被迫延期手術，會有較大的心理壓力。中心連同嘉諾撒醫院為這些排期病人推出通波仔優惠價格套餐，價格包括耗材、手術室及醫生等在內（一支架67,000元，二支架82,000元，三支架95,000元）。他指，目前對病人數目不設上限。

亞洲心臟中心主任林逸賢表示，心臟病患者在疫情中要注意飲食，盡可能在家也做運動。（袁澍攝）

亞洲心臟中心副主任曾子欣表示，目前醫院最多每日可以為兩位轉介病人進行通波仔手術，之後會視乎情況再增加人次。

新型冠狀病毒疫情緊張，不少心臟病人亦擔心自己不小心感染疫情。亞洲心臟中心主任林逸賢表示，有慢性心臟病的病人除了少出街、做好清潔消毒工作之外，他提醒不要因為在家就吃得太油膩令到身體負擔增大，亦要盡可能做一些運動，提高抵抗力。