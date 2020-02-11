【武漢肺炎】何栢良籲保持冷靜　袁國勇指長康邨不是翻版淘大

「武漢肺炎」疫情在本港擴散，至今已有42宗確診個案，昨晚更證實一名確診者與另一名確診者同樣居於青衣長康邨康美樓的07單位，令人憂慮事件會否演變成淘大花園事件2.0。 不過，港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇指出，如果排氣管沒有漏氣，相信危險性不高，「不需恐慌，幾乎可以肯定今次不是淘大的情況。」而港大感染及傳染病中心總監何栢良在網誌介紹樓宇常用的排水管道名稱及用途，解釋事件或與「反虹吸喉」有關，他亦呼籲市民保持冷靜，可以檢查室內排水管道有無漏水或臭味。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良（資料圖片／盧翊銘攝）

懷疑駁口沒有封實

何栢良介紹樓宇常用的排水管道名稱及用途，他指通氣管又稱「氣喉、反虹吸喉」，用作疏通糞渠、污水管的氣流，防止「虹吸作用」，現時當局正懷疑這條喉管會否出現漏水、駁口沒有封實的情況。

至於2003年淘大花園事件，有問題的屬於「隔氣」，隔氣按其外形可分P型、U型和S型等，作為隔絕及防止排水管道內所產生的臭氣、有害氣體、或害蟲等通過排水管道而進入室內，污染環境。而淘大花園事件中，就因U型隔氣（U型渠）乾涸而致病毒入屋。

（香港01製圖）

何栢良介紹樓宇常用的排水管道名稱及用途: 糞渠、糞管 : 給廁所糞便、尿廁等排放廢污水 污水管：給洗碗盆、洗面盆、浴缸、地台等排放污水 通氣管 (氣喉、反虹吸喉 vent pipe ) : 疏通排水系統 (糞管、污水管) 的氣流， 防止「虹吸作用」 (siphon effect) 若潔具、器皿裝有反虹隔氣便可以不用透氣管 隔氣(trap)：按其外形可分P型、U型和S型等。作為隔絕及防止排水管道內所產生的臭氣、有害氣體、或害蟲等通過排水管道而進入室內，污染環境

（受訪者提供）

涉案單位排氣管或曾自行改裝

運輸及房屋局局長陳帆今天透露，涉事低層單位的排氣管或曾自行改裝。袁國勇接受「有線電視」訪問時則指，廁所排氣管理應是密封，如果有人改裝喉管，變成不密封，糞渠內的病毒有可能會入屋。他強調，如果沒有自行改裝喉管，而排氣管沒有漏氣，一般應該不危險，「不需恐慌，幾乎可以肯定今次不是淘大的情況。」

袁國勇指出，如果排氣管沒有漏氣，相信危險性不高，「不需恐慌，幾乎可以肯定今次不是淘大的情況。」 （資料圖片／羅君豪攝）

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