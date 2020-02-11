【武漢肺炎】排氣管破損或令病毒滲漏　專家提醒勿作任何改動

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，青衣公屋長康邨康美樓同座向單位病人與先後確診，政府凌晨撤離07室住戶。青衣邨宜康樓與康美樓同屬Y2型設計，測量師學會前會長何鉅業觀察完宜康樓單位後認為，相關設計十分「標準」，於早期公共屋邨中很普遍。 何指，排氣管沒有破損問題不大，惟若市民自行改裝，如更換座廁等，而喉管接駁未完善，或者在排氣管上掛物品等，都有可能令排氣管破損，臭味甚至病毒就會滲漏。他提醒市民勿在排氣管上掛物品或用作借力等，以免排氣管出現破損。

▼宜業樓情況▼

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宜業樓單位與康美樓單位喉管設計大同小異，《香港01》記者與何鉅業視察宜業樓單位。何表示，Y2型是標準早期公共屋邨設計，十分普遍，早期約20至30年前的私人樓宇亦有這種設計，但近年私人樓宇會改於安裝於公眾渠槽位置。

他表示，設計中浴室內有多種排水渠，當中主排污渠通過大廈中各樓層，各樓層亦有排氣管連接座廁後的排污渠作氣壓平衡，避免排水不暢通。公屋設計中渠都放在室內，若管道接駁不好，或出現破損，有機會將排污渠的臭味或病毒滲入廁所內，尤其是浴室通風不好，使用抽氣扇甚至或將污染物帶入屋內。

青衣長康邨康美樓兩個不同層數的07室單位，有住戶確診感染新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）。該大廈的設計是用同一條糞渠接駁，亦有「U型」去水位，但初步視察後認為去水位無問題，不過糞渠接駁一條排氣管，而排氣管是在室內但並無完全密封，涉事單位喉管可能經改裝，不能排除可從排氣管傳播病毒。（香港01製圖）

▼長康邨情況▼

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何又稱，U型聚水器要保持濕潤，而宜康樓設計中，U型渠主要是駁洗手盆，故正常而言是有足夠水流。而排氣管因不會有水沖過，理論上不會出現淤塞，故平日不用特別理會排氣管。何提醒市民勿在排氣管上掛物品或用作借力等，以免排氣管出現破損。

何強調，改裝座廁或在喉管位置安裝櫃，都有可能令喉管位置接駁不到，「手工唔好或接駁得好勉強，都會令喉管有空隙，咁就唔理想」。他提醒市民切勿擅自改裝相關排污渠或氣喉；亦勿在浴室內放置太多雜物，否則難以觀察到喉管有沒有滲漏，亦可更容易聞到有沒有氣味。若喉管老化或滲漏等問題，應盡快找房屋署或相關的承辦商處理。