【武漢肺炎】康美樓患者或曾改排氣管　申訴專員曾批房署執法不嚴

青衣長康邨康美樓先後有兩名同住A07室、但相隔10層的住戶確診新型冠狀病毒，令人擔心演變成「淘大2.0」。但港大學醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇今日（11日）凌晨解釋「今次U型渠無問題，而是排氣管有事」。運輸及房屋局局長陳帆早上也補充，初步調查顯示第二位患者居住的307室單位可能做過自行改裝排氣管工程。 翻查資料，申訴專員公署在2017年發現房屋署沒有妥善跟進涉及公屋租戶違規改動單位個案，批評跟進粗疏、執法不嚴謹。至於2003年疫區之一的淘大花園，政府及私人樓宇業主立案法團亦大幅檢查樓宇污水排放系統，更派員修理公屋損毀或滲漏的喉管等。《香港01》正向房屋署查詢公屋保養維修工作。

2月11日早上，身穿防護服工作人員在長康邨範圍噴灑消毒劑。（梁鵬威攝）

青衣長康邨康美樓兩個不同層數的07室單位，有住戶確診感染新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）。該大廈的設計是用同一條糞渠接駁，亦有「U型」去水位，但初步視察後認為去水位無問題，不過糞渠接駁一條排氣管，而排氣管是在室內但並無完全密封，涉事單位喉管可能經改裝，不能排除可從排氣管傳播病毒。（香港01製圖）

康美樓事件初步懷疑是接駁糞便渠的排氣管滲漏有關。陳帆今早表示，初步調查顯示第二位患者居住的307室單位，可能做過自行改裝排氣管工程，今日會再派員深入調查。他強調，今次情況與2003年沙士時淘大花園事件不同，因長康邨的排污水管設置在室內，淘大花園當年的排污渠在戶外，病毒有機會透過風向、喉管破損等原因傳播。

2017年已批房屋署未妥善跟進

今次事故或涉及改裝排氣管，翻查資料，申訴專員公署在2017年發現，房屋署沒有妥善跟進涉及公屋租戶違規改動單位個案，有租戶甚至耗時逾兩年仍未把嚴重違規、有可能影響樓宇負荷的情況修復還原。

根據固定裝置分類，糞渠及污水渠直筒等歸類為甲類固定裝置，改動或帶來即時或明顯危險、導致滲漏等，房屋署亦會拒絕改動申請，違例者如拒絕合作，房屋署須盡快自行展開修復工程。但是，申訴專員發現對於一些長期拖延修復違規改動個案，房屋署採取過於寛鬆態度，未有切實施行屋邨管理扣分制或執行租約規定以收阻嚇之效。此外，屋邨辦在跟進個別個案時，未有要求租戶徹底修復還原所有違規改動項目，反而接受租戶「承諾」日後交還單位時才還原，繼而結案，不再跟進，顯示其跟進粗疏，執法甚不嚴謹。

▼青衣長康邨現場情況▼

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03年淘大疫情元兇 - U形聚水器

回顧2003年沙士疫情，經調查證實U形水渠成「播毒元凶」，與今次初步懷疑是接駁糞便渠的排氣管滲漏不同。根據當年淘大花園調查報告，源頭是一名居於深圳、有腎衰竭的33歲男子，他在威爾斯親王醫院感染病毒，其後先後兩次到淘大花園探弟弟，因腹瀉使用廁所，令帶有大量病毒糞便污染大廈污水系統。

事件令人關注連接浴室地台排水口的U形聚水器，因乾涸而未能發揮隔氣作用。當居民關上門使用浴室時，受污染的污水中含病毒的小液滴透過抽氣扇所產生的負氣壓，由地台排水口進入浴室。淋浴時產生的水蒸氣及浴室的潮濕環境，亦有助液滴形成，加上淘大花園單位的浴室面積一般十分狹小，更提高在屋苑內接觸病毒機會。受污染的液滴繼而可把病毒黏附在各種物品的表面，例如地毯、毛巾、洗手間用品及其他浴室設備。

在渠務設計中，排污管必須連接排氣管，由於沖廁時會出現負氣壓，故必須利用排氣管平衡氣壓。（梁鵬威攝）

沙士疫情後曾派500人隊伍緊急維修

疫情過後，屋宇署修補淘大花園重災區E座四樓污水渠排氣管的裂縫，並安排檢查屋苑內各座大廈的污水排放系統，以及促請私人樓宇業主立案法團及各大物業管理公司檢查本身或所管理大廈的污水排放系統。至於公共屋邨，房屋署檢驗所有位於公用地方和外牆的污水排放裝置，及立刻維修損壞部份，並於2003年4月成立一支由500名專業人士和技術人員組成的隊伍，於接獲租戶排水管損壞報告後24小時內進行緊急檢查和維修。

房委會亦在2003年5月推行「渠務大使計劃」，第一階段涵蓋樓齡較高或長者較多的樓宇，包括35個屋邨，約14萬個單位；第二階段全面擴展至其他所有公共屋邨，包括113個屋邨，約42萬個單位。「渠務大使」會逐家逐戶入屋檢查及維修室內渠管，主要的維修項目包括修理損毀或滲漏的喉管、更換喉碼、修理或更換聚水器和沖廁水箱。