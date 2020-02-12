【武漢肺炎】為何懲教署增產CSI外科口罩　醫院卻供應不足？

因應新型冠狀病毒疫情緊張，全港口罩短缺，公立醫院口罩量只餘一個月，醫管局要求前線醫護謹慎使用；政府多次提到口罩供應時重申要以醫護優先，又指已全球搜購，以及依賴懲教署及科學園生產口罩。不少市民都問，為何懲教署正生產口罩，但醫管局卻鬧口罩荒？ 據了解，原因在於懲教署生產的口罩規格，未達醫管局要求。現時醫管局使用的外科口罩規格為BFE測試實際>99%、PFE測試實際>99%；惟現時懲教署生產的口罩兩項均只是>95%，適合市民日常使用，但不適合醫護在病房內使用，意味懲教署增產口罩無助解決醫院口罩荒，仍需向外採購。 醫管局回覆時無否認有關說法，僅指公立醫院現時所使用的外科手術口罩是由醫管局總辦事處經公開招標統一採購，有興趣投標的供應商會按招標要求向醫管局競投。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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世衛應對指引︰外科口罩須最高規格

世界衛生組織就新型冠狀病毒防控指引，對醫護有效的個人防護裝備（PPE），外科口罩標準須達美國材料和試驗協會（ASTM）F2100的第二級或第三級，即最高規格。據本港消委會在2017年出版的口罩測試報告，「ASTM F2100-11」對口罩要求分為三級，其中對細菌過濾效率（BFE）的要求，一級指≥95%；二級和三級須達≥98%。

世界衛生組織就新型冠狀病毒防控指引，對醫護有效的個人防護裝備（PPE），外科口罩標準須達美國材料和試驗協會（ASTM）F2100」的第二級或第三級（紅框內）。（世衛文件截圖）

醫管局採購標準BFE、PFE實測須高逾99%

據醫管局因應武漢肺炎向員工發出的《防疫快訊》，指出現時使用的外科口罩符合「ASTM F2100-11」第一級標準，包裝上亦有相關數值標示，不過口罩生產商提供測試報告顯示，實際效能包括細菌過濾效率（BFE）大過99.9%；顆粒過濾效率（PFE）為99.7%；壓力差（即透氣度）為2.9；合成血液穿透阻力為80mmHg。即實測結果達二級或三級。而照顧武漢肺炎病人要佩戴N95、護目裝置、防水保護衣、即棄手套及保護帽。

懲教署過濾口罩BFE、PFE均為>95%

據由懲教署生產的「過濾口罩（耳掛式）」，包裝盒列出屬三層結構，物料成分為聚丙稀無紡布，是透氣及防水，BFE及PFE均為>95%，但無列明透氣度、合成血液穿透阻力等數字。盒頂有香港優質標誌局的「Q嘜」標記，獲優質產品計劃認證。翻查懲教署網頁，署方有自動耳掛式過濾口罩製造及焊接機，全面無縫超音波焊接。

據了解，現時醫管局自行採購各項物資，但由於懲教署的口罩未達現時醫管局提供予前線醫護使用的規格，因此即使懲教署增產口罩，醫管局亦無法採購，解決前線醫護口罩供不應求的困境。

專家︰醫護接觸感染病人須更好保護

為什麼醫護人員不會用BFE、PFE均為>95%的懲教署口罩？感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，醫院人流大多屬病人，而醫護人員需要與病人有近距離接觸，應該使用質量較好的口罩，BFE、PFE的百分比愈高，代表該口罩能成功阻隔微粒的機會愈大。他相信，口罩的質量不同，是因用料有所分別，與製作方式無直接關係。

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅就指，相信醫院局希望使用質素較好的口罩，令前線員工有足夠保護，「如果使用了BFE >95%的口罩，可能在急症室等地方會有較高風險，因為現時有社區爆發，醫護人員可能會接觸到有呼吸道感染或肺炎的病人。」

醫管局並無否認有關說法，回覆查詢時僅表示，公立醫院現時所使用的外科手術口罩是由醫管局總辦事處經公開招標統一採購。有興趣投標的供應商會按招標要求向醫管局競投。

林鄭多次稱醫護優先 醫管局現存口罩量餘一月

醫管局日前指出，其現時外科口罩存量剩下約1600萬個，只夠使用一個月，而內地廠商供應不穩，有採購困難，但沒有正面回應曾否獲得或購買懲教署生產的口罩。醫管局聯網服務總監楊諦岡曾被問及會否要求政府向醫管局供應懲教署生產的口罩，他回應指於口罩送貨上獲得政府協助，但若供應再有延誤，政府承諾會先將手頭上物資先給予醫護人員使用。

特首林鄭月娥曾連續兩日稱，口罩要優先給醫護人員使用，包括提到懲教署生產的口罩供應不算大，已掌握醫管局一天消耗量，懲教署和科學園的生產線難以保證持續供應到口罩予所有醫護人員。林鄭提到已要求政府部門按準則戴口罩「慳啲使」，不符要求官員「戴了都要除」，以騰出口罩提供予醫護人員，有關言論引爭議後，她翌日解釋政府優先照顧醫護需要，故冀官員以身作則減少用量，並為「表達不清楚而引起誤會道歉」。