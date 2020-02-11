【武漢肺炎】香港眾志美國採購10萬個口罩　低於成本價出售

武漢肺炎之下，市面嚴重缺乏口罩，貨品價格隨來貨價飆升。香港眾志秘書長黃之鋒今日（11日）表示，早前在美國訂購的10萬個口罩已經抵港，將會分批派發及出售。

黃之鋒在機場驗收香港眾志購自美國的10萬個口罩。（黃之鋒facebook）

已查證品牌 確保符合國際規格

武漢肺炎在各地爆發，全球口罩供應緊張，本港市面一罩難求。民主派區議員早前團購口罩，但不少訂單被海外賣家取消。

黃之鋒表示，過去數年在國際間的游說工作，加上海外港人熱心幫忙，得以在美國採購10萬個口罩，今日（11日）下午在機場取貨。

他表示，香港眾志常委梁延豐1月底開始接觸銷售渠道，查證了生產商品牌，以確保口罩符合國際規格。同時眾志在本港預備了採購用的大批資金，電匯至美國，成功購得這批口罩。

運費飆升4倍 香港眾志自行承擔

黃之鋒提到，近日來往香港的航班大幅減少，貨櫃位非常罕有，需要支付比平日高3至4倍價格，才有航空公司願意承運。而香港眾志決定自行承擔運費，不公開募資。

這批口罩得到在美國的香港人協助，監督運輸並確保安全上機。10萬個口罩部份會交由民主派區議員派給有需要人士，另有部份會在香港眾志網店以低於成本價出售，詳細有待眾志公布。

消息推出之後，縱使香港眾志並未開始發售口罩，但網頁已經被人流癱瘓。