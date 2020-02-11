【武漢肺炎】青衣區議員指居民憂變「淘大2.0」　促政府盡快通報

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，青衣公屋長康邨康美樓同座向07室單位有兩位病人與先後確診，政府凌晨撤離07室住戶。葵青區議員張文龍表示，長康邨設計特色是廁所在單位的中間，被睡房、露台及廚房等包圍，擔心若廁所排氣管或糞渠出現滲漏問題，病毒會容易傳到屋內其他地方。 他又指，受到青衣大量居民查詢表達擔憂，直言「青衣好多居民都非常擔心變成『淘大2.0』」，要求政府要盡快通報疫情消息。

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廁所出事 易傳至全屋

張文龍表示，青衣邨及長康邨設計同屬Y2型，廁所唯一一個窗是連接露台，但露台亦有窗戶是通往睡房，故廁所空氣「會通屋走」。另外，抽氣扇在廚房中，若開抽氣扇，廁所的空氣亦會經過廚房。張認為，若廁所排氣管或糞渠出現滲漏問題，相關設計或會令有病毒的空氣傳到廚房，食物有機會被污染，更或傳到睡房中，感染的風險更大。

他又指，從1月24日長康邨出現首宗新型冠狀病毒確診個案後，青衣不同選區的區議員亦受到大量市民查詢表達擔憂，當中不但止長康邨居民，更有青衣邨及長安邨等。

青衣長康邨康美樓兩個不同層數的07室單位，有住戶確診感染新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）。該大廈的設計是用同一條糞渠接駁，亦有「U型」去水位，但初步視察後認為去水位無問題，不過糞渠接駁一條排氣管，而排氣管是在室內但並無完全密封，涉事單位喉管可能經改裝，不能排除可從排氣管傳播病毒。（香港01製圖）

張稱因青衣不少巴士路線都會經過長康邨；加上青衣只有一個地鐵站，不同屋邨居民亦會使用，若一旦出現感染個案，很容易廣泛傳播，「好易全個島都有事，好多居民都非常擔心變成『淘大2.0』。」

張文龍表示，居民要求政府要盡快通報疫情消息，包括確診個案，以及家居隔離人士情況及地址等細節。他以青衣灝景灣出現的個診個案為例，最初區議員亦不知有人要在灝景灣進行家居隔離，要屋苑管理處貼出通告才確認。張又要求政府與居民要多溝通，如選定檢疫設施前要先諮詢當區居民。