15歲兼職女友指客違「講咗唔入得」協議　客人強姦罪成　囚7年3月

15歲少女聲稱任兼職女友（PTGF）至「風山水起」，惟她與1名男顧客交易時，對方未有理會二人定下不性交的協議，把少女強姦。事後更傳送偷拍片段截圖和「叫聲」錄音，要脅要把資料公開，少女告知社工而揭發事件。男客人否認強姦及刑事恐嚇罪受審，早前被裁定兩罪罪成。案件今(22日)在高等法院判刑，法官直斥被告向仍未成熟的事主「攞著數」，又指事主仍受事件困擾，她形容自己為「打爛咗既花瓶」，法官強調，即使事主從事「兼職女友」，亦不代表被告能干犯本案，故判被告入獄7年3月。

被告陳永霑，39歲。他早前被裁定於2018年4月17日，在元朗強姦當時X(案發時15歲)，和同月20日恐嚇X。

事主形容成了打爛的花瓶

法官判刑時透露，被告共有多項案項，包括與16歲以下女童非法性交、非禮等。法官又引述事主的創傷報告，指她受心理創傷，會想起本案。她形容自己是「打爛咗既花瓶」，不值他人關懐和尊重，她亦難於信任他人。

斥被告向事主攞著數

法官續指，雖然事主任「兼職女友」時聲稱已16歲，但她當時仍然年青和不成熟。相反，被告案發時已38歲，利用他的人生經驗向事主「攞著數」。

被告在案中又用不同手段犯案，當事主表不想性交，被告便用言語獲得對方的信任，然後3次把陽具插入事主的下體。法官形容被告不但是機會主義者，亦是有計劃行事。雖然事主案發時從事「兼職女友」，但被告不能因此犯案。

法官又斥責，被告案中未有使用安全套。因被告的案底，法官作出加刑，最終判囚7年3個月。

被告陳永霑今在高等法院被判

X曾形容其兼職女友生意是「風山水起」

控方在早前審訊時播放X的錄影會面，她透露自前年4月初起做兼職女友，並形容其生意「可以話係風山水起」。被告於同月中聯絡她，並相約於案發日在元朗見面。

兩人見面後前往一間賓館交易，協議只可攬、鍚等。被告在交易期間手指插X的下體，又使用震蛋和潤滑劑。此外，他更三次把陽具放入X的下體。X形容被告的下體進入了四分一，她因此大哭和推開對方，並表明：「講咗唔入得！」而被告事後安撫X，共支付了700元予她，又要求和X自拍。

X事後收到交易期間的「叫聲」錄音

X原打算「都收咗錢，咁咪算囉」，惟被告之後透過手機，傳送X交易後整理衣服片段的截圖，以及一段「叫聲」的錄音。被告向X表示：「如果我公開咗，會點？」，要求對方「塞住把口，阻止佢隻手做呢啲野。」X認為被告要求兩人再有性關係。她向社工透露事件，社工再告知X的母親，事件最終報警。

案件編號：HCCC264/2019