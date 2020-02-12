【武漢肺炎】九巴指客量跌四成　整體班次削兩成　車廂增消毒地氈

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續擴散，政府呼籲市民減少外出，安排在家工作。九巴坦言，乘客量較疫情前大減約四成，整體班次需調整減少約兩成，不過強調班次不會疏過30分鐘，受影響的時薪車長亦會安排轉至其他職位。九巴又稱，陸續為近3,000部巴士的上車位置新增消毒地氈，並會勤加清潔車廂冷氣隔層網。

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受武漢肺炎疫情影響，部分公司安排在家工作，學校延遲開學，不少人都減少外出。九巴傳訊及公共事務部主管林子豪形容，社會現時處於特殊處況，乘客量較疫情爆發前減少約四成，「迫不得已調減班次」，整體巴士服務減少約兩成，例如來往啟德郵輪碼頭的5R線，及來往西九高鐵站的W2、W3線，都已獲運輸署批准暫停。

削班次後 候車時間維持20至30分鐘內

林子豪表示，縮減班次後，每班車等候時間一般不會長於20至30分鐘，如應用程式顯示更長的輪候時間，相信為個別例子，例如受交通擠塞影響。他表示，社會恢復正常後，將會回復原本運作。

林子豪表示，乘客量較疫情前大減約四成，整體班次需調整減少約兩成。（黃偉倫攝）

受削班影響，早前有時薪車長表示被安排暫停工作。林子豪表示，將安排各人轉任其他臨時職位，如清潔車廂、入油等，直言：「唔想失去呢班車長」，希望毋須裁員。不過他亦指，清潔、入油等工作，薪金確會較車長低。

近期全城都出現「口罩荒」，林子豪表示九巴的口罩供應同樣緊張，原本每人每日可取兩個，現時只能提供一個。他續指，一月初時曾下訂數十萬個口罩，最終卻只有兩萬個送達，不過暫時仍可維持提供每日一個。

九巴陸續為近三千部巴士的上車位置新增消毒地氈。（九巴提供圖片）

清潔車箱方面，林子豪表示，正陸續為3,000輛巴士的上車位置，新增消毒地氈。另外，新型巴士的空調系統配備雙重隔塵網，每月清洗2至4次。他又稱，車廂座椅、扶手、玻璃窗及地台會以稀釋漂白水及消毒藥水加強清潔。

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