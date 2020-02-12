【武漢肺炎】單日增7個案　打邊爐家族女同事、康美樓相關3人確診

衞生署衞生防護中心公布，截至周二（11日）晚上8時，新增7宗新型冠狀病毒感染確診個案，確診個案累計49宗。 其中新增三宗與以往確診患者無關的個案，三名患者分別居於小西灣藍灣半島三座、將軍澳寶林邨寶仁樓及屯門良田村，均在潛伏期內沒有外遊。 而「打邊爐家族」首名確診的年輕男子的爸爸，即第30宗確診的68歲男子，其60歲女同事今日確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午稱，二人皆任職清潔工。 此外，居於長康邨康美樓、周一（10日）確診的62歲女病人，其37歲兒子、37歲媳婦以及75歲媳婦的爸爸，今日都確診。62歲女病人與兒子及媳婦同住，其「親家」則在田灣邨田澤樓居住。

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藍灣半島患者發病後4天才求醫 隔9日才入院確診

新增的其中一個個案是59歲男子，有長期病患，居於小西灣藍灣半島三座。他自2月2日出現發燒、咳嗽及氣促，於2月6日向私家醫生求診，並於2月9日到聖保祿醫院門診部求醫。病人昨日東區醫院求醫並入院接受隔離治療，呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。他於潛伏期內沒有外遊。同住的妻子、女兒及家傭沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

另一個案為71歲男子，有長期病患，居於將軍澳寶林邨寶仁樓。他於2月5日出現發燒、咳嗽和氣促，2月10日到將軍澳醫院求診並入院接受治療，同日轉送基督教聯合醫院，呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。他於潛伏期內沒有外遊。同住的妻子沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

另一個案為66歲男子，居於屯門良田村，有長期病患。他於1月31日出現喉嚨痛，2月4日出現發冷和咳嗽，7日開始發燒。他於2月1日至10日期間曾向兩名私家醫生求診，2月10日到屯門醫院求診並入院接受治療。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊。同住的妻子和母親沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

「打邊爐家族」爸爸的女同事確診 居於利東邨

而「打邊爐家族」再有相關人士確診，早前確診的68歲男子、即第30宗確診個案、「打邊爐家族」首名確診的年輕男子的爸爸，其60歲女同事亦告確診。她過往健康良好，居於鴨脷洲利東邨東平樓。她於2月1日出現咳嗽，2月2日向私家醫生求診，2月10日到律敦治醫院求診，並入院接受治療，呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。她於潛伏期內沒有外遊。同住的兒子、媳婦和孫女沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

【長康邨康美樓】康美樓07室34戶住客被安排到4個檢疫中心隔離，分別為麥理浩夫人度假村、饒宗頤文化館、鯉魚門公園度假村和保良局賽馬會北潭涌度假營。（資料圖片／陳永武攝）

康美樓62歲婦的兒子、媳婦、親家老爺確診 女兒曾回娘家拜年

另外3宗新增個案與周一（10日）青衣長康邨康美樓確診的62歲女病人相關，分別為女病人的37歲兒子、37歲媳婦以及媳婦的75歲父親。

37歲男病人於1月30日出現發燒及咳嗽，當日向私家醫生求診，2月3日及5日向另一名私家醫生求診；37歲女病人則於2月2日出現發燒、咳嗽及喉嚨痛，翌日向私家醫生求診。二人過往健康良好，與62歲女病人同住。二人昨日被送往瑪嘉烈醫院接受隔離治療，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。二人於潛伏期內均沒有外遊。

75歲男病人過往健康良好，居於香港仔田灣邨田澤樓。他於2月3日出現發燒及咳嗽，分別於2月3日、7日及10日向私家醫生求診。他昨日到瑪麗醫院求診並入院接受治療，呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人在潛伏期內沒有外遊。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午稱，75歲男子未有到過青衣，但其女兒曾回娘家拜年，故懷疑由女兒傳染。病人同住的妻子、兒子和兩名女兒沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。