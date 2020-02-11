【武漢肺炎】家居檢疫人士居所減至19幢　中西區海光大廈首上榜

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情在本港持續，自政府日前推出內地入境人士強制檢疫措施，內地入境人次已大幅下跌。衞生署今日（11日）更新14日內曾到訪湖北的香港居民，正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈名單，共有19幢，是連日來最少。 沙田區共有4幢大廈榜上有名，屬全港最多；元朗區亦有3幢。中西區山道海光大廈首度登榜，是港島區唯一上榜大廈。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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根據現行規例，14 日內曾到訪湖北的香港居民，必須進行強制家居檢疫，禁止離開指定住所，並需帶上電子手環。任何人士違反家居檢疫規例，可監禁6個月及罰款5,000元。

港島區僅一大廈上榜

由於部分人士已經完成檢疫，所居住的大廈被除名，今日公布的大廈數字是連日最少，共有19幢。值得留意的是，中西區山道 71-77 號海光大廈首度登榜，是港島區唯一上榜大廈。沙田區共有4幢大廈榜上有名，是全港最多；元朗區亦有3幢。

名單中，葵青區灝景灣1座現有家居隔離者，該個案人士為一對確診者夫婦的同住九旬父母，他們雖屬密切接觸者，但衞生防護中心將其安排於住所隔離；食環署已派人徹底消毒單位。

中西區山道 71-77 號海光大廈首度登榜（資料圖片／余睿菁攝）

此外，港府於上周六（8日）另實施強制檢疫令，凡14天內曾前往內地、並經本地入境人士，不論國籍，亦同需進行強制檢疫，違例者可囚半年及2.5萬元。不過，相關人士所在的大廈或酒店位置不在此名單當中。