【武漢肺炎】排氣管漏氣傳病毒　專家︰開窗比抽氣扇更安全

青衣長康邨康美樓一名62歲女子於前日（10日）確診感染武漢肺炎，與第12宗確診個案均住在康美樓同一座向單位，分別為樓下的A307室和樓上的A1307室，共用同一條糞渠，室內的排氣管無密封，不排除因此播毒，令樓上傳染樓下，其後政府決定緊急疏散同座向單位的100多名居民。 香港管線專業學會原會長黃敬今日（11日），於新城財經台節目《香樹輝King King傾》指，喉管的接駁位會隨著時間硬化而漏氣，若市民不敢確認排氣管，打開窗戶比抽氣扇更為安全。

黃敬表示排氣管有兩個功能，分別為排走臭氣和平衡空氣壓力。沖水馬桶是依靠壓力排走污水，渠管在沖廁快速排水時會產生真空的情況。若沒有排氣管平衡空氣壓力，住戶上下馬桶的水亦會被抽走，從而失去隔水的功能，充滿病菌的臭氣會從渠管裡散播到住戶家中。與此同時，若廁所正打開抽氣扇，更會形成對流的作用把渠管的臭氣扯出。

因此黃敬表示，市民不可擅自改動過排氣管，必須找合資格的技工將接駁的位置密封，不能出現漏氣的問題。市民亦要確認排氣管有沒有老化，因塑膠喉有機會硬化而漏氣。開啟抽氣扇的前提是已確保喉管完全密封，若未確認排氣管的安全，打開窗戶比抽氣扇更為安全。雖然開窗做不到換氣的功能，但能做到對流的作用。

他更指，除了廁所的U型排水管外，廚房亦有排水位。市民須每日為廁所和廚房的排水位加水，因水份蒸發後便失去隔水的功能，病菌同樣會散播到住戶家中。