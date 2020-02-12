【武漢肺炎】團體黃大仙派口罩　視障長者未能趕及慨嘆聽天由命

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）肆虐下，全城「一罩難求」，連日來有團體向長者及有需要人士派發口罩。今日（12日）更生會聯同一私人基金會，從東南亞及日本購買一萬個口罩，派發予黃大仙長者，每人可免費取8個，共800人受惠；部分長者未能趕及取籌，職員替他們登記日後再作安排。 有未有戴上口罩的視障長者路經，才得悉有團體派口罩，但由於現場籌號已經派完未能領取，無奈地表示，「我點會買到，我都唔知，有病就由佢早啲『去』就算喇！」

▼市民排隊領取口罩情況▼

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負責人王文揚表示，採購口罩十分困難，因為全球各地均搶購口罩，導致供應不求，後來改從東南亞零售商購買，終成功運返香港免費派發。

排頭位的陳先生於上午六時半已經到達，他說現時由於家中口罩數量有限，兩個星期以來只曾外出兩、三次，減少使用口罩。他又說，深深感受到現時不少人對口罩的「渴求」，稱會將自己的口罩與人分享，「有時喺街經過見到有啲長者比較暴躁，買唔到口罩發晒炆憎，我都會忍唔住送一兩個俾佢，所以我會帶定幾個喺身。」

他又慨嘆，現時不少人心情較差，希望外界能多關心他人。另一名排隊的輪候口罩的古婆婆，以紙巾包口罩使用，「口罩好貴，我10個10個咁散買可以平啲，好唔捨得用，一個要用兩三日，包住佢人哋話乾淨啲。」另有長者以毛巾掩蓋口鼻，未有戴上外科口罩。

視障長者梁婆婆路過派口罩現場，她沒有戴口罩，著急地在門外左顧右盼。她說，有街坊叫她前來「碰運氣」，但由於號碼籌早已派完，後備籌亦已全數派發，她未能獲得口罩只能離開，「一直以來都買唔到，又唔知去邊度買，只能夠早啲起身出街，趁街上冇乜人快快買完嘢食就返屋企。」

她說從電台得知現時「一罩難求」，但除外出購物亦無法了解更多資訊，現時有如「等死」，「我望又望唔到，點知喎，有人出帖我都睇唔到啦！而家只可以聽天由命㗎啦！染到就由佢早啲『去』就算喇！」現場記者見狀亦紛紛協助，向她送上口罩以解燃眉之急。