【肺炎口罩】銀髮族遊行　促政府交代CSI口罩去向

武漢新型肺炎疫情惡化，本港近日各處均出現排隊買口罩的長長人龍。在「一罩難求」的情況下，早前網上流傳一組圖片，指於屯門公園的跳舞大媽配戴着CSI口罩，政府發言人隨後澄清，在疫情發生前有向一些非政府機構供應口罩，因此坊間有人使用懲教署生產的口罩不足為奇。 銀髮族今日(12日)發起遊行，促請特首林鄭月娥交代由由懲教署工業組（CSI）女囚犯生產的口罩去向。他們中午12時半於遮打花園集合，遊行至禮賓府，遊行已獲警方獲發不反對通知書。

逾百人中午在遮打花園集合，遊行至禮賓府，遊行已獲警方獲發不反對通知書。（歐嘉樂攝）

【12:32】約100名市民聚集在中環遮打花園，並嚮應主辦方呼籲戴上口罩、眼罩或豬咀，以抗議政府未有為市民提供口罩。

銀髮族發起人之一譚國新發言，自言被問到為何疫情嚴重，仍然舉行集會，反映政府的表現何其不堪。銀髮族於地上展示「林奠無能，CSI口罩去咗邊」的橫額，譚國新解釋是因為特首林鄭月娥沒有了耳朵，拒絕聽別人的意見；又提到彭博將林鄭政府評為「失敗國度」，反映港府的無能及在對付疫情上的進退失據。就林鄭呼籲買到口罩的人士與政府聯絡，譚國新稱眾志秘書長黃之峰買到口罩，叫林鄭與對方聯絡。

譚國新續引述林鄭昨日指，「封關已再無意思」，反問是否承認早前封關有意義。對於有消息指會安排童軍駐守隔離營，譚國新批評童軍從未接受專業訓練，為何不派裝備齊全的警察駐守。集會人士即向在旁戒備的警員高呼「去守隔離營」。

【12:59】銀髮族手持一個巨型口罩、上面由市民寫上對政府抗疫工作的不滿，向禮賓府出發。譚國新指會將巨型口罩轉贈林鄭，以向對方表達市民口罩不足的苦況。

【13:57】發起人之一譚國新宣布集會結束。譚國新回應傳媒提問時，重申集會目的並非乞求政府送贈市民，因為民間已自行作出有關安排，強調目的是要求林鄭交代CSI口罩的供應安排。

【13:30】隊頭到達禮賓府開始集會環節，譚國新要求林鄭交代懲教署生產的CSI口罩去向，解釋及跟進為何市面上會有販賣CSI口罩的情況。現場播放新加坡總理李顯龍的講話，譚國新形容李顯龍的表現較林鄭誠懇，與新加坡人民一起抗疫，給予市民信心；林鄭則與醫護「鬥氣」，不接受其他人的意見，反而拖香港的後腿。

有曾於醫院隔離病房工作的員工發言，自言曾許下承諾，無論發生任何嚴重疫症，都不會離開，但現在的自己一定會選擇辭職，因為林鄭對待醫護不公不義，違背醫護常理、人道及人權，對醫護的專業意見一概不聽，破壞香港的醫療制度體系，將醫護帶到死亡的路上。

大會呼籲參與人士戴口罩、眼罩，以及帶備酒精搓手液防疫。（歐嘉樂攝）

籲參加者戴口罩、眼罩遊行

銀髮族方面呼籲，過去一個月曾到過中國的市民請勿參加今次遊行；遊行期間只有主持人發言、不得叫口號；同時促參與人士戴口罩、眼罩，以及帶備酒精搓手液防疫。