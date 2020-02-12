【武漢肺炎】感染或受檢疫而缺勤　勞工處：符合要求可獲疾病津貼

本港新型冠狀病毒肺炎持續，從上周六起，入境本港前14日曾在內地逗留人士須接受14日強制檢疫，令不少打工仔憂心工作受影響。勞工處提醒僱主，若僱員感染新冠肺炎，僱主需給予病假，若僱員按連續性合約受僱，且能出示醫生紙、放取病假不少於連續四日及已累積足夠有薪病假日數，便可領取款額相等於僱員每日平均工資五分之四的疾病津貼。若僱員被衞生主任要求接受檢疫而須缺勤，且符合以上條件，亦可領取疾病津貼。 處方亦呼籲，即使染病僱員未有累積足夠的有薪病假日數，僱主應體恤僱員，考慮給予有薪病假。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼

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勞工處今日（12日）發出通告，解釋上在新冠肺炎疫情下，僱主和僱員在《僱傭條例》下的責任和權利。

符合條件可獲疾病津貼

勞工處指，如果僱員感染新冠肺炎，僱主須根據《僱傭條例》及有關僱傭合約給予僱員病假。根據《僱傭條例》，僱員按連續性合約受僱，如同時符合下列資格情況，便可領取疾病津貼（款額相等於僱員每日平均工資的五分之四）︰

僱員能出示適當的醫生證明書； 放取的病假不少於連續四天： 僱員已累積足夠的有薪病假日數。

另外，若僱員被衞生主任要求接受檢疫而須缺勤，且符合以上條件，亦可以領取疾病津貼。

呼籲僱主給予有薪病假 對接受檢疫僱員作彈性處理

勞工處亦呼籲，即使染病僱員未有累積足夠的有薪病假日數，僱主應體恤僱員，考慮給予有薪病假。而對於接受檢疫的僱員，勞工處亦鼓勵僱主體恤和諒解有關僱員的情況，作出彈性處理，包括在可行情況下容許僱員在家工作或放取有薪假期。

不可在放病假期間解僱僱員

勞工處亦指出，根據《僱傭條例》，僱主不可以在僱員放取有薪病假期間解僱該僱員。僱主如違反上述規定，即屬違法，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款10萬元。此外，僱主必須支付被解僱的僱員解僱代通知金、一筆相等於七天工資的賠償款項及僱員應得的疾病津貼。如僱主不能證明解僱是基於正當理由，僱員可於勞資審裁處向僱主提出補救申索。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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發放有薪假需徵詢僱員

另外，對於有僱員被要求在停工日放取有薪年假、法假或例假。勞工處提醒，僱主發放這些假期時，須恪守有關規定。以有薪年假為例，年假日期應由僱主在徵詢僱員或其代表後指定；僱主並須至少在年假開始的14天前以書面通知僱員年假的日期，如雙方同意可以較短時間通知則例外。

如僱主因業務需要，而必須安排僱員放取無薪假期，僱主應事先就無薪假期的安排與有關的僱員進行磋商及坦誠商議，並考慮個別僱員的需要，以達成雙方均同意的安排，及維持良好的僱傭關係。

若懷孕僱員證明不宜處理有害工作 僱主不可分配有關工作

勞工處提醒，雖然《僱傭條例》並無訂明在懷孕僱員因憂慮在工作場所受到感染而可缺勤，但有訂明如懷孕僱員提交醫生證明書，證明她不適宜處理對其懷孕有所損害的工作，僱主便不可將有關工作分派給該僱員。勞工處呼籲僱主體恤員工，以及彈性處理，考慮讓該懷孕僱員放取有薪假期，直至新型冠狀病毒感染受到控制。

如雙方同意，僱主可將懷孕僱員調派到一個無須或較少與公眾接觸的崗位，或容許懷孕僱員留在家中透過電話、電郵、傳真等方式工作。