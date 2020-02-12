【武漢肺炎】駿洋邨改檢疫中心　紀律部隊義工隊百人搬運及砌家俬

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政府早前宣布，將火炭駿洋邨改作檢疫中心，料會徵用數百個單位。紀律部隊義工服務隊今早（12日）有約百名會員去到駿洋邨，以義工形式，幫政府搬運及組裝有關單位的家俬。紀律部隊義工服務隊主席麥錦輝表示，今次行動是希望幫助香港抗疫暢順，被問到有無留意到當區居民的反對聲音，麥錦輝表示理解居民擔憂，但認為「有些地方需要配合，大家要理解。」

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紀律部隊義工隊今早（12日）有約100人入到火炭駿洋邨，搬運及裝嵌傢俱，如床、桌椅等。麥錦輝表示，今次行動是希望幫助香港抗疫暢順，形容「如救火都要快。」對於當區居民的反對聲音，麥錦輝表示理解居民擔憂，但認為「有些地方需要配合。」並指「疫情面前敵人係疫情，大家行多步。」

該義工隊於2月2日發新聞稿提到，獲紀律部隊的工會全力支持，技招募了逾200名志願人士在工餘時候參與支援抗疫工作，「盼望能在適當時候和位置，為香港應對這次疫情盡一分綿力。」

紀律部隊義工隊成立於去年7月，現任主席為消防主任協會前主席麥錦輝，副主席為香港警察隊員佐級協會前主席陳祖光，並由不同部隊的職方協會現任代表擔任常委，據簡介，會員來自警務處、消防處、入境處、海關、懲教署及飛行服務隊。去年的成立典禮獲警務處以外的五位紀律部隊處長到賀，由新民黨主席、前保安局局長葉劉淑儀擔任主禮人。

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