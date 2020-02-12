【武漢肺炎】罕見病照顧者嘆一罩難求硬食藥房貴價　口罩洗完重用

由不同工會組成的社福聯合陣線今日（12日）到社署請願，要求社署統籌抗疫物資，協助前線機構、弱勢社群有足夠物資。有罕見病家屬指現時「一罩難求」，帶著患者亦難四處撲口罩，只能「硬食」藥房貴價口罩，並洗完重用；亦有長期病患者擔心疫情未見盡頭，可慳則慳，一口罩重用數日，「死唔緊要，但唔好要我哋病到死，咁辛苦去死」。

罕見病患者照顧者姨婆表示，平日口罩會洗完重用。（黃詠榆攝）

姨婆是罕見病患者照顧者，平日口罩會洗完重用，近日亦為撲口罩費盡心力。她市面上藥房9個口罩便需索價100元，亦要「硬食」，「我哋呢啲家長，小朋友身體弱，你話有得排，我哋都冇能力去排」。她指，外甥患有的罕見病俗稱「為食症」，一出街便不停食，「政府完全無理弱勢，只係叫人唔好出街，你班高官就有人煮嘢比你食？」收入緊拙，又面對抗疫壓力，原需服用抑鬱藥物的她直言，每次外出後情緒很敏感，不時擔心患病。

精神病康復者一個口罩用五日

精神病康復者、長期病患者阿May亦表示，平日戴口罩會用紙巾墊底，延長口罩壽命，「當然未必有防疫功能，但好過冇。」她指，最長試過一個口罩用五日，現時平均一個口罩亦會用數日，「唔知疫情有幾長。」她認為，「死唔緊要，但唔好要我哋病到死，咁辛苦去死」，直言不少病友原本已承受病折磨，根本無資源，亦無法外出排口罩。

精神病康復者、長期病患者阿May指，現時一個口罩平均戴數日。（黃詠榆攝）

除了長期病患，殘疾人士同樣一罩難求。路向四肢傷殘人士協會主席嚴楚碧表示，不少朋友日常需洗傷口，惟現時市面上連醫療物資都相當短缺，需靠機構義務幫助基層。她期望政府可立法限制醫療物品價格。

幾十人今日中午12時到社署外請願，高呼口號「抗疫救港 政府負責」、「自己香港自己救」、「社署漠視社會福利」，多個團體輪流發言。

社福聯合陣線代表張志偉指，陣線有四大方向，包括協助籌募防疫基金、募集及分發抗疫防護物資予弱勢社群及社會服務單位，要求關閉除院舍及照顧型的所有服務，落實在家工作指引等，「社署應該有一個好清晰指引，令NGO可以跟從」。

社署社會工作主任關婉玉接信，重申正在協調部分捐贈物資以分發。（黃詠榆攝）

社會福利機構員工會理事長邱智恆亦表示，收到同工針對在家工作的求助，「有上司問你係咪8個鐘都有嘢做？唔係你不如就返中心」，要求社署清晰介定何為緊急服務，讓機構有指引可守。邱指，下周會舉行特別會員大會決定會否發動工業行動。另外，亦有前線社工表示，有部分社福機構抗疫資源短缺，有機構口罩量只剩下不足一周，當中包括院舍。

至1時許，社署社會工作主任關婉玉接信，重申社署已因應疫情發展暫停服務，亦先後兩次發放購買物資津貼，亦正在協調部分捐贈物資以分發。惟現場人士群情洶湧，相當激動，亦有人斥「有錢都買唔到口罩」，要求社署以書面回覆，確實講明搜購物資計劃。