【武漢肺炎】有長期病患港人滯留湖北恐斷藥　冀政府助撤離回港

武漢肺炎疫情爆發，湖北省封城，政府指有逾2000名港人滯留地，並接獲有10名港人在湖北確診，政制及內地事務局正跟進。 民主黨立法會議員涂謹申表示，收到9宗滯留內地港人求助，當中8人身處湖北，主要求助涉及本身長期病患藥物不足，其中有嚴重個案是剛完成「通波仔」手術，每日須服用的藥物，今起只餘下10日份量。 工黨荃灣區議員趙恩來亦表示，收到約5宗滯留湖北港人求助個案，又指滯留在較細市鎮的港人更加求助無援，包括港人求助十日仍未收到所需的情緒病藥物；有一家四口途經棗陽市被困當地，只能靠杯麵渡日，身體不適亦不敢在當地求醫。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國逾四萬人確診▼

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涂謹申表示，他接獲9宗滯留內地港人求助，當中8人身處湖北，因當地封關而滯留，主要求助涉及長期病患所需藥物不足，其中有一宗是於3日前收到，事主剛完成「通波仔」手術，每日須服用的藥物今起只餘下10日份量，他收到求助後已向政府相關部門通報。至於較早前另一宗涉一名高血壓患者陳生（化名）求助，曾多番向政府求援不果，只餘下2日藥，現在涂謹申介紹的醫生建議下靠戒口維持穩定，料所需藥物數日後會送達。

涂謹申：有港人滯留鄉村 促港府助撤離

據涂謹申了解，有滯留港人位處鄉村地方，村口不得擅自進出，尚能自給自足，相對較安全，但無法出村到大藥局購買藥物，若出村就無法返回住所。涂謹申表示，多國已經從當地撤僑已有先例，港府應盡力安排港人撤離，即使隔離地方不足，亦可安排分批撤離，先掌握當地港人身處位置，按實際情況分次序，在與內地協商下，考慮安全可行的途徑集合。

內地確診感染新型冠狀病毒肺炎的人數已經超過44,000人，武漢的醫院物資短缺。（Chinatopix / 美聯社）

滯留港人：武漢似「死城」

工黨荃灣荃威區議員趙恩來表示，接獲到約5宗滯留湖北港人求助個案，大部分都是希望港府安排撤離回港，認為是「責無旁貸，始終都係香港人。」趙恩來引述，認識有1、2宗個案身處武漢，形容當地猶如「死城」，「好多當地人利用自己方法走晒。」除了每日去藥房配給口罩見到人外，每日只能食杯麵，情緒較焦慮，不過武漢始終屬於大城市，有關個案都得到政府寄運的長期需要藥物。

不過一些滯留在湖北省較細市鎮的港人更加求助無援。趙恩來表示，收到有港人個案是求助十日仍未收到所需的情緒病藥物，料因有地區早前自發「封路」，不少道路及橋遭毀影響運輸。趙恩來引述，其中有一家四口途經棗陽市遇上封關被困當地小鎮，人生路不熟，幸有認識到人借出仍未完成裝修的單位落腳，現時只能靠杯麵度日，身體不適亦不敢在當地求醫，亦不敢出門，該家庭有兩名年約十歲小朋友隨行，父母擔心健康問題，當地亦陸續多了確診個案，只能每三日去補給日用物資。

另外，就政府今日公布，接獲通報有10名港人在湖北確診感染新型冠狀病毒事件，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，並非一次過收到10個呈報，而衛生防護中心亦曾跟進，但他們並非本港感染，衛生防護中心並不太需要繼續跟進，若在湖北港人需要協助，政制及內地事務局會協助。政制及內地事務局今午2時發新聞稿指，在駐武漢辦事處協調下，10人均在當地醫院接受治療，情況大致穩定。

已經確診的港人，可否回港治療？政制及內地事務局指，當地政府不容許感染新型冠狀病毒的人士離開。目前有2,000多港人在湖北省，連日來港府被問會否撤離在武漢的港人，政制及內地事務局並無直接回答，僅表示由於從疫區回港屬於高風險的安排，特區政府一直在審慎評估公共衞生風險和實際可行方案，特別是尋覓有足夠容量的檢疫地點，在這方面，社會的支持十分重要。