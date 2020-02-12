【武漢肺炎】促包機接湖北港人　梁美芬：NGO應主動借營地作隔離

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，政制及內地事務局今日（12日）確認，2000多名滯留在湖北省的港人中，有10名港人確診，其中4人未能入院求醫。 經民聯立法會議員梁美芬見記者時表示，將正式向政府提出建議，盡快派包機接載湖北港人返港。她透露，已聯絡到有航空公司願意施予援手，希望政府能與對方作積極溝通。

武漢台商返台包機3日午夜抵達桃園國際機場，醫護人員上機進行諮詢檢疫後安置隔離。（中央社）

政制及內地事務局局長聶德權早前被問到，會否包機到湖北省接香港居民回港，他當時指當地公共交通停駛，須研究可行方法幫助港人到達集合點，亦需要解決返港後檢疫14日的問題，包括檢疫中心選址等。

經民聯立法會議員梁美芬指，包機接回港人刻不容緩，10名確診的港人中有4人未能得到治療，迫切需要政府提供協助。她透露，已聯絡到有航空公司願意施予援手，希望政府能與對方作積極溝通。

對於該批港人返港後須接受檢疫14日，惟現時的檢疫中心未能容納，梁美芬認為，政府應更果斷地尋找更多的隔離措施，又呼籲本著「獅子山精神」，擁有營地的非政府機構應主動借出營地作隔離用途，以拯救在湖北水深火熱的港人。

在能安排包機之前，梁美芬指，政府有責任照顧好當地港人的日常生活需要，包括提供生活必須品，如防疫用品、食物及藥物等。

梁美芬要求政府派包機接回滯留港人。（資料圖片）

周浩鼎：涉及人數眾多有難處

民建聯立法會議員周浩鼎回應傳媒提問時表示，一直有向政府要求為湖北港人提供適切支援，包括醫療及藥物等援助，但了解若要接回港人，政府須先解決當地的交通問題及在港的隔離安排，而涉及人數眾多，明白政府的難處，政府應更大力度在隔離營選址上尋求社會共識。