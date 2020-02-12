【武漢肺炎】十港人在湖北染病　有人全家確診求助港府後才能入院

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎，疫情肆虐全國，湖北省全省「封省」。港府多日來被追問有無港人在湖北需要協助和確診感染，今日（2月12日）終於公布，有十名港人在湖北確診感染新型冠狀病毒，分別來自三個家庭，其中四人更未能入院。 港資的武漢亞心總醫院是其中一間收治染病港人的醫院，有港人和父母均確診，母親先獲安排住院，父親不獲收留，直至特區政府駐武漢辦昨日致函後才獲醫院接收。亞心總醫院接受傳媒查詢時指，接收了一對港人父子，正用藥和氧氣幫助他們呼吸，未需要插喉。

內地確診感染新型冠狀病毒肺炎的人數已經超過44,000人，武漢的醫院物資短缺。（Chinatopix / 美聯社）

涉及三個家庭 分別在武漢和恩施入院

政制及內地事務局指，確診的三個家庭分別為一個四人家庭，全部確診，涉及兩男兩女，年齡由24歲至65歲，由駐武漢辦事處安排入住武漢的醫院；第二個四人家庭，中三人確診，涉及兩男一女，年齡由36歲至62歲，駐武漢辦事處安排其中兩人入住武漢的醫院，其餘一人自行安排入院；最後一個三人家庭全部確診，涉及兩男一女，年齡由12歲至48歲，自行安排入住恩施的醫院，他們並無向特區政府求助。

港府2月11日致特急函給武漢亞心醫院，安排港人確診患者入院。（有線新聞）

港人感染無法入院 要港府致函醫院接收

據《信報》和有線新聞報道，港人李先生一家四口在武漢與親友過年，因「封城」措施無法回港。滯留期間，李先生和父母先後確診武漢肺炎，母親先獲安排住院，父親一度不獲收留，李先生向香港駐武漢經濟貿易辦事處求助，政制及內地事務局致函武漢亞心總醫院，院方遂接收李父。其後李先生也確診感染，政府於本月11日再次協助李先生寫信，信中透露，李先生的爸爸早前已經確診入院，為方便照顧和保持聯繫，請求武漢亞心總醫院也接收他。

武漢亞心總醫院：港人父子​正用藥和氧氣

據香港電台報道，武漢亞心總醫院是其中一間收治染病港人的醫院，職員表示，醫院屬港資，有聽聞留院病人包括港人，但不清楚具體數目。職員又說，該院有400個床位，醫院幾乎每層都有新型冠狀病毒肺炎病人。院方現不接受個人住院要求，所以個案需先向社區報備，再由政府安排入院。《香港01》記者曾致電武漢亞心總醫院，但無人接聽。

武漢肺炎疫情嚴重，武漢醫院人滿為患。（Chinatopix / 美聯社）

當地政府不允許確診人士離開

已經確診的港人，可否回港治療？政制及內地事務局指，當地政府不容許感染新型冠狀病毒的人士離開。

目前有2,000多港人在湖北省，連日來港府被問會否撤離在武漢的港人，政制及內地事務局並無直接回答，僅表示由於從疫區回港屬於高風險的安排，特區政府一直在審慎評估公共衞生風險和實際可行方案，特別是尋覓有足夠容量的檢疫地點，在這方面，社會的支持十分重要。

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逾千港人在湖北求助

現時在湖北省的港人求助個案超過1000宗，涉及2000多名分佈在湖北省超過30個城市的港人，而部份港人身處湖北省內偏遠的地點。特區政府駐武漢辦一直與求助的港人保持緊密的聯繫，積極跟進個案，並與當地相關部門協調，盡力向他們提供所需的協助。

發言人指，一些在湖北省的港人，尤其是長期病患者，需要服用在香港供應的藥物。駐武漢辦已經與衞生署協調，聯絡他們了解其在港的就診情況，以便從醫管局或透過他們在港的親友從私人執業醫生取得所需藥物，然後由特區政府盡快把藥物送往武漢及分發予他們。

有港人需要藥物 但速遞公司不能送達

目前，特區政府收到超過80名有這需要的港人求助。有關工作正全速進行，第一批藥物已於2月9日分發給位於三個不同城市的五位港人，第二批的藥物已於今日（12日）送抵武漢，正發放給30位港人，而第三批亦已在運送途中；預計總共會有5至6批藥物會運往武漢。由於湖北省很多地方（包括武漢）交通停頓，而部份港人身處湖北省內偏遠的地點，物流公司亦不能到達，特區政府得到中聯辦及湖北省港澳辦協助，處理運送藥物的事宜。

衞生署已經設立健康熱線，為有需要的港人提供醫療意見。自成立以來，約有50人致電諮詢。駐武漢辦亦已向他們提供武漢醫療機構在線醫生的聯絡方法，有需要的人士可通過網上問診的方式徵詢意見。