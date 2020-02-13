【武漢肺炎】居民反對隔離營選址　田北辰︰郵輪可作隔離設施

香港立法會議員田北辰於今早（13日），接受港台《千禧年代》訪問時表示，他強烈建議採用郵輪作隔離措施，使用電子手帶作為追蹤隔離病人的方法，更暗指政府部門互相推卸，特首林鄭用娥無心解決問題。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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田北辰表示，現時各區居民反對隔離營和指定診所選址，區議員互相反對各自的建議。在軍營沒有獨立廁所、酒店不能開窗的情況下，他建議以郵輪作為隔離措施，因遠離民居能顧民市民的感受。不過，他引述政府指郵輪有機會傳播病菌，亦擔心郵輪公司不願租借郵輪，但認為金錢可解決問題，政府可找一些專家研究可行性，隔離後清洗乾淨交還，而且郵輪上有許多通風的地方，相比下一定比酒店好。

建議採用電子手帶追蹤隔離人士

他同時批評政府態度難以觸摸，特首、局長至行會成員各有說法，社會應尋找出無人反對且安全的方案，而非最理想方案。田又指，現在每日有1,000人從內地抵港，但政府以電話抽查隔離人士的方法存有漏洞，他們回答「睡覺中」便解決問題。他認為用科技作解決方法最實際，更指有居住美國加洲的港人通知，有公司製造追蹤手帶多年，一直賣給外國的醫院，每個成本少於30元，能與手機應用程式連結，無法脫下且用完即棄。他向政府建議後，各部門互相推卸。

此外，對於中央政府會否讓滯留湖北的港人離開，他認為若中央政府配合，一定能做到，但須考慮是否對整個大局最好，更指這是對一國兩制的考驗。「如果一國兩制樣樣都（偏向）一國，點解仲要搞逃犯條例？」