【武漢肺炎】反對火炭駿洋邨變隔離營　區議員申請周日舉辦遊行

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府已先後徵用4個地方作檢疫中心，惟隨著檢疫中心床位爆滿，政府上周六（8日）宣佈，將火炭駿洋邨改作檢疫中心，火炭居民及區議員對此作出抗議。今日中午，有居民舉行「和你LUNCH」遊行，主題為「還我駿洋邨」，反對政府將駿洋邨變成隔離中心，參與人士於沙田商業中心集合。惟活動未開始，已有一批防暴警於駿洋邨附近戒備。遊行結束後，當區區議員透露，計劃於本周日舉辦火炭遊行，促政府撤回決定，稍後會向警方申請不反對通知書。

遊行時有警員舉藍旗，並跟隨遊行人士遊行。（黃偉民攝）

今午，近百遊行人士由沙田商業中心出發進行午間遊行，遊行期間他們手持印有「不求賠償 只求安樂窩」等字眼的標語，並高呼「還我駿洋邨、反對隔離營」等口號。有女警開咪向在場人士發出警告，指他們參與非法遊行，要求他們立即離開，警告發出後，有警員舉藍旗，並跟隨遊行人士遊行。

當眾人行至火炭黃竹洋街華聯工業中心對開時，警方突然舉黃旗，警告市民不得越過封鎖線，約一分鐘後，警方放下黃旗，高舉藍旗。遊行人士未有離開，繼續高呼口號，雙方一度對峙，有防暴警到場。

遊行人士其後離開黃竹洋街，向牛湖托街繼續遊行，防暴警沿途跟隨，警員開咪要求遊行人士，根據警方指示有秩序地向前行。遊行人士繼續高呼口號，斥政府出爾反爾，於下午2時45分遊行隊伍抵達港鐵火炭站，眾人和平散去。

公民黨沙田區議會穗禾選區議員麥梓健稱，計劃於本周日在火炭區舉辦大遊行。（黃偉民攝）

公民黨沙田區議會穗禾選區議員麥梓健稱，今日遊行的目的及居民的聲音已傳達，希望政府可盡快撤回將駿洋邨變成檢疫中心的決定。

麥梓健透露，昨日收集到一萬個居民聯署反對，但可惜今早收到消息指，政府已派員將物資運入駿洋邨，而政府亦揀選了駿逸樓某些單位作檢疫中心，區議員完全不知道，反是居民追查時揭發，麥梓健對政府做法作出強烈譴責。

麥梓健稱，計劃於本周日在火炭區舉辦大遊行，呼籲火炭居民參與，拒絕火炭成為疫區，政府可盡快撤回決定，稍後麥梓健會向警方申請不反對通知書。

位於火炭桂地街22號的駿洋邨，共有五座大廈，提供4846個單位。（讀者提供圖片）

位於火炭桂地街22號的駿洋邨，共有五座大廈，提供4846個單位，原訂獲分配單位的居民於本月底可取鎖匙入伙。惟2月8日政府宣布將駿洋邨作為檢疫中心，預料可於短期內提供數以百計單位。相信邨內4846個單位不會全部單位改作檢疫中心用途。早前有當區區議員指，若將駿洋邨變成檢疫中心，未知現時獲編配到駿洋邨的公屋戶會有何安排，房署其後回應指，考慮向接受分配的人士作出特別安排，包括若希望遷往其他屋邨。

林鄭曾明言不會徵用未入伙屋邨作檢疫設施

1月尾，政府曾欲徵用粉嶺暉明邨作為檢疫設施，當時引來大批居民反對，特首林鄭月娥於1月28日決定放棄用粉嶺暉明邨作為檢疫設施，稱未來一年可能有些將近落成屋邨，亦不適合作為檢疫中心，目前亦沒有未入伙公共屋邨適合作為檢疫設施。