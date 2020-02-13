【武漢肺炎】內地臨床診斷病例納入確診　何栢良︰更清楚反映事實

內地新增臨床診斷病例納入確診病例，令湖北省今日（13日）新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）確診個案急增14,840宗，當中有逾1.3萬宗是臨床診斷病例。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良接受港台《千禧年代》訪問時認為，做法更清楚反映事實。

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何栢良表示，以往必須在實驗室測試為陽性後，才可接納為確診個案；後來因個案激增，更改成醫院以快速測試來確定。不過在疑似病人不斷湧現，醫院無法為所有人作測試，部分病人未經確診便死亡，沒有納入確診案例。他指，為了更快速，更準確檢查病人是否確診，把臨床診斷病例納入確診病例為必要的更改。

他進一步解釋，沒有任何方法能百分百準確判斷武漢肺炎，即使在實驗室測試亦會出現假陽性、假陰性等問題。他更指，臨床診斷病例與之前診斷病例的死亡率相近，相信內地借助大數據平台來分析，在新定義下數據更可信。

建議政府配合聯防聯控 認真閱讀內地的標準

他指出，過去病人若出現武漢肺炎病徵，只會列作疑似病例。若為臨床診斷病例設立標準，例如病人具有呼吸道感染病徵、驗血時的白血球細胞數目較正常低、肺炎等，數據將更清晰反映疫情。內地現時以科學方法，把肺炎情況分為四級，何栢良認為香港現時的標準過於籠統，建議港府認真參考內地標準，增加信息透明度令市民更安心。