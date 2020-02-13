【武漢肺炎】郭家麒促政府派包機接湖北港人返港　倡河套區作檢疫

武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，現時仍有約2000名港人滯留湖北武漢，當中10人已確診感染肺炎。公民黨立法會議員郭家麒表示，收到一名正滯留武漢15歲的香港青年求助，他在農曆新年期間回鄉探親，其後因武漢封城而未能返港，郭家麒要求政府盡快派包機到湖北省，接載滯留當地港人返港。 郭家麒指，三日前曾去信政制及內地事務局局長聶德權，希望局方盡快協助滯留湖北武漢的港人返港。對於檢疫中心不足的問題，他建議3個地方可用作檢疫中心，包括石崗軍營、迪士尼二期用地及佔地80公頃的落馬洲河套區用地。

郭家麒表示，三日前曾去信政制及內地事務局局長聶德權，希望局方盡快協助滯留湖北武漢的港人返港。（資料圖片）

郭家麒表示，據他了解，湖北市內交通並無停駛，有需要時可聚集港人在同一地方後回港，他又指，英美等國已安排包機撤僑，認為港府應採取同樣做法協助港人返港。

對於有人擔心在武漢港人搭飛機時出現交叉感染，郭家麒引述有航空業界指，安排包機飛往湖北技術上並無問題，政府亦可派衛生防護中心人員及衞生署人員登機，陪同當地港人返港，並提供足夠防護裝備給機組人員，相信特區政府有能力及有資源處理。他又指，政府在選擇檢疫中心時應有一系列標準，例如規定要距離民居多少米，以釋除當地居民的疑慮。