【武漢肺炎】全港學校延長停課至3月中　教局本月決定DSE需否延後

武漢肺炎疫情持續擴大，全港口罩現搶購潮，世界衛生組織（WHO）亦指出，預測疫情何時結束是言之尚早。教育局局長楊潤雄今日早上（13日）在政府總部西會見傳媒，指疫情未有減退跡象，加上有擴散情況，故教局決定繼續停課。他宣布將中小學及幼稚園的最早復課日，由原定3月2日，延至不早於3月16日。而小六第三次呈分試亦會取消。

至於文憑試（DSE），教局維持本月底才作決定，即現時仍維持若3月27日筆試未能開考，將延期約一個月，至4月才開考。