【武漢肺炎】全港學校延長停課至3月中　教局本月決定DSE需否延後

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武漢肺炎疫情持續擴大，全港口罩現搶購潮，世界衛生組織（WHO）亦指出，預測疫情何時結束是言之尚早。教育局局長楊潤雄今日早上（13日）在政府總部西會見傳媒，指疫情未有減退跡象，加上有擴散情況，故教局決定繼續停課。他宣布將中小學及幼稚園的最早復課日，由原定3月2日，延至不早於3月16日。而小六第三次呈分試亦會取消。
至於文憑試（DSE），教局維持本月底才作決定，即現時仍維持若3月27日筆試未能開考，將延期約一個月，至4月才開考。
教育局局長楊潤雄今日早上（13日）在政府總部西會見傳媒。（王潔恩攝）
教育局局長楊潤雄昨日在於教育局「局中人語」撰文，稱雖然疫情暫未有消退迹象，復課日期仍有待確定。惟他今早會見傳媒時表示，宣布將中小學及幼稚園的最早復課日，由原定的最快3月2日，延至3月16日。他形容現時是艱難時刻，亦是學生成長的一課，感謝校長及教師善用電子學習，讓學生可「停課不停學」。
建議內地生暫時不要回港
至於跨境學生，楊形容他們亦是香港學生，教局須照顧及保障他們健康，而頻密往返兩地的健康風險值得關注，建議目前在內地的學生暫時不要回港，他直言教局正考慮不同方案，如會否分階段復課，惟現時實際復課日亦未定，故強調教局就跨境學生復課安排未有最終決定。
文憑試方面，楊潤雄表示，會維持早前安排，將於本月尾決定能否在三月下旬如期舉行筆試，否則將延至4月24日才開考。
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