【武漢肺炎】進入法院需先量體溫　法庭職員可獲豁免

武漢肺炎疫情持續，司法機構進一步推出新防疫措施，今（13日）起規定所有進入法庭的人士必須接受體溫檢測，體溫過高會被拒進入，而庭內的座位亦減半，公眾只可隔行坐。由於今日到庭人數甚少，新措施實施首日運作大致暢順，所有進入法院大樓的人士均配合新安排，接受體溫檢測。而法庭職員因被要求上班前在家量體溫，因此獲豁免。

司法機構因應公共衛生考慮，日前已宣布規定所有進入法院大樓的人士均須佩戴口罩，法庭聆訊期間也應繼續佩戴，曾到內地人士可申請缺席聆訊等。司法機構今再實施新措施，包括進入法院大樓前必須先接受體溫檢驗，以及將庭內公眾席減半。

保安為進入高等法院的人士量體溫。(李慧娜攝)

今人流不多 未需排隊輪候量體溫

本日只有高等法院開庭處理3宗保釋申請，今早有多名保安人員於法院正門駐守，其中兩名保安手持紅外線探熱器，為所有進入法院大樓的人士測量體溫。由於人流不多，未見出現要排隊輪候量體溫的情況出現，而所有進入大樓的人士均配合措施，未見有人拒量體溫。不過現場所見，法庭職員可獲豁免量體溫，據了解，由於司法機構要求職員上班前先在家量體溫，所以可獲豁免。

另外，法庭內有半數座位以繩索封上，公眾只可隔行入坐，而法庭的延伸部分亦作同樣安排，不過今日旁聽人士甚少，未見因新安排而無法進庭旁聽的情況出現。