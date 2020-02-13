【情人節】疫情下擬以清潔品作禮　速配公司籲戴口罩下勿放棄儀容

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續下，不少市民減少外出以防接觸人多地方受到感染。明日(14日）為一年一度情人節，以往不少男女會為佳節大花金錢準備及外出吃頓溫馨晚餐。有速配公司於一月中至二月透過街頭及網上問卷調查，訪問572名男女，有別以往想收手銀、電話及銀包等，今年全城男女均想收口罩及酒精消毒液等作為禮物，並想留在家中興祝避開疫情、未有計劃慶祝，甚至有人選擇「各自隔離」。 此外，疫情影響下，速配活動近日已取消20場速配晚飯，改為講座或興趣班，並全程要戴上口罩以防互相感染，在遮掩面容下，創辦人黃嘉如説對吸引異性亦建議不要「放棄自己」，「女士們可以化眼妝，男士都唔可以hea，可以gel返個頭髮，同樣可以吸引異性。」

創辦人黃嘉如（左）呼籲為了吸引異性，不要「放棄自己」。（梁煥敏攝）

一成半男女選擇情人節各自隔離

武漢肺炎肆虐下，不少人減少社交活動以防受感染，明日(14日）為一年一度情人節，以往不少男女會為佳節花盡心思去慶祝。有速配公司於一月中至二月透過街頭及網上問卷調查，訪問572名男女，受訪的309名女士及263名男士當中，有17％男士及29％女士未有情人節的活動計劃，亦有31%男士及32%女士選擇家中慶祝，亦有超過15%男女選擇各自家中隔離，反映出疫情下，不明朗因素有所擔心，速配公司創辦人張惠萍建議，如果選擇在家慶祝情人節，可過得簡單又溫馨，例如網購高級食材「煮飯仔」，增進感情。

送消毒用品可顯示關心對方

購買禮物方面，有别於以往男士大多想收到實用禮物，女士想收到名貴禮品，整體社會氣氛緊張、加上市面「一罩難求」下，倍加珍貴，分別有29%男士及24%女士想向心儀對象送上口罩及消毒用品作為禮物，可以藉此顯示自己關心對方，同時，亦有兩成多男女選擇「沒有計劃送禮物」，近日，不少公司建議職員在家工作，以往女士們在辦公室收花「炫耀一番」，今年可能不復再，但創辦人張惠萍説，調查發現只有9%女士不想收花，反映有超過九成女士希望收花作為禮物，「的確係唔可以喺辦公室收到貨，但係可以同花束影張相拍照留念，放到網上。」的確亦可以羡煞旁人，但她亦坦然今年疫情下，不少人的心情亦有所影響，對外界衛生情況及個人衛生非常注意。

交友公司建議，即使口罩遮掩半面，女士們外出時可為雙眼化上淡妝，男士們亦可整理髮型。（資料圖片 / 余俊亮攝）

速配活動嚴禁握手

此外，疫情影響下，速配活動亦有所取消，公司創辦人張惠萍説，近日已取消20場速配晚飯，改為講座或興趣班，張說：「其實好多人都唔係唔出嚟，但會考慮食飯要除口罩，怕感染，又考慮現場有無搓手液嗰啲，所以，我哋啲活動近日嚴禁咗如握手等手部接觸，又強調必須全程戴口罩令大家安心。」

而黃嘉如亦提醒出席活動或去其他社交活動的男女，雖然被口罩遮掩半面，但不要因為面容被遮蓋而「放棄自己」，「始終望唔到半面，都可以睇到雙眼頭髮同埋身形，不少男士喜歡較長頭髮，最好稍為染上顏色，同有所打扮的女士，所以女士們外出時可為雙眼化上淡妝；男士們不要因口罩所影響，以為就可以Hea，比平時更加Hea ，可以在髮型上稍為整理一下。」認為同樣可以吸引異性。