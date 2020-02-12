【屯馬線】情人節通車港鐵設特別列車　早上5時45分啟德站開出 　

屯馬線一期將於本周五（14日）情人節通車，港鐵今日（12日）舉行傳媒預覽，率先開放顯徑站、鑽石山站擴建部分及啟德站3個新車站，以參觀箇中情況。 港鐵總經理（特別職務）鄭群興表示，通車當日將安排首班特別列車於清晨5時45分，由啟德站開出往馬鞍山線烏溪沙站，平日首班列車則為6時12分開出；而烏溪沙站往啟德方向則按正常服務時間開出。同時，啟德站D出口亦會在清晨5時20分率先開放予市民使用。

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對於運輸及房屋局局長陳帆早前指，希望港鐵在現時社會氣氛下，能在通車當日為乘客帶來驚喜。鄭群興今日則未有透露內容，項目及物業傳訊副總經理陳霖生則稱「賣個關子先！講咗就唔叫驚喜啦！」

然而，因應新型冠狀病毒引起的肺炎疫情事態發展，鄭群興表示，屯馬線一期新車站當中包括車廂及車站將加強清潔程序。惟他呼籲，乘客應注意個人衛生，避免在人多聚集的地方逗留，建議乘客可避免在通車首日試搭頭班車。

鄭群興又透露，最初港鐵估算屯馬線一期三個新車站通車後日均客量大約為7至8萬人次，惟受到疫情及其他因素影響，現時未能預計實際客量，稱港鐵當日將會公布。被問及因應疫情會否進一步調整列車班次，鄭群興則表示不排除此情況，會視乎通車後實際客流量再作決定。

對於屯馬線一期今次選定周五情人節通車，有別於以往新鐵路線慣常在周日通車，鄭群興指選定通車日子須考慮一籃子因素，過往南港島線通車亦在周三。他表示，屯馬線通車初期會加派數百人手在各個新車站大堂，以協助乘客使用新車站設施及解答疑難。

屯馬線一期通車的包括大圍、顯徑、鑽石山以及啟德站。（香港01製圖）