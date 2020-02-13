【武漢肺炎】停課拒交學費、幼園現退學潮　校長：教局津貼是好事

武漢肺炎疫情持續擴散，香港確診個案已達半百，教育局今日（13日）宣布全港將延長停課至三月中，並將向幼稚園教育計劃內的幼稚園提供停課資助、一次性清潔校園津貼。大埔及北區幼兒教育校長會主席郭楚翹直言，不少家長都反映有意退學，出現退學潮。而教聯今日亦表示，不論是非牟利或私營幼稚園，都有家長在停課以來拒交學費，甚至申請退學，令多間幼稚園出現財政危機。 早前有私立幼稚園教師投訴，被學校要求放無薪假，郭楚翹認為，少部分私立幼稚園或會出現此情況，相信有接受教育局資助的幼稚園，教師工資及福利不會被剝削。

左起為教聯會副主席鄧飛、主席黃錦良、副主席林翠玲、理事蔡麗芳。（教聯提供）

教聯副主席林翠玲指出，停課以來，不論是非牟利或私營幼稚園，都有家長拒交學費，甚至申請退學，令多間幼稚園出現財政危機。她稱，常用作補貼學校營運開支的學前預備班（N班）更屬「重災區」，幼童退學致非牟利及私營幼稚園均陸續出現財政危機。

教育局今日宣布全港將延長停課至三月中，並向幼稚園教育計劃內的幼稚園提供停課資助、一次性清潔校園津貼。（資料圖片）

大埔及北區幼兒教育校長會主席郭楚翹亦表示，幼稚園業界漸現退學潮之兆。她解釋，幼稚園一般都是每月收一次學費，而自農曆年假至今，業界大多不敢催促家長繳學費，不少老師致電家長關心學生近況及網上學習情況時，都接獲家長反映有意退學，更有部份家長個多月來都未能聯絡。

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郭楚翹估計，教育局是接到不少幼園反映，得悉業界面對困難，故提供津貼及資助，相信對業界是好事。至於安排的細節及詳情，她指大多數幼稚園都只有小量口罩及防疫用品的儲量，不少學校亦有定期聘消毒公司到校消毒，目前未接到教育局邀請商談。

而教協則建議教育局參考2003年「沙士」期間的應對措施，包括為幼園提供防疫用品、減免租金等，否則若幼稚園出現倒閉潮，將有大量教師失業，進一步加深港府管治難度。