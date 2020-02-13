【武漢肺炎】張竹君尷尬答「情人節指引」：唔舒服應避見或戴口罩

新型冠狀病毒疫情持續，明日（14日）適逢情人節，不少情侶或趁節日外出，對於情人節衞生署會否有「親密接觸指引」，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（13日）在記者會上，露出靦腆笑容回應記者提問，建議「如果情人節個日覺得唔舒服，或覺得對方唔舒服，盡量避免見面或戴口罩」。

疫症下口罩成為香港日常，有情侶戴着口罩接吻。（資料圖片 / 余俊亮攝）

我諗多人聚集就盡量避免，但係一齊生活嘅人或者一齊親密嘅人，其實我都明白係好難全時間有社交距離，咁變咗如果情人節嗰日，自己覺得唔舒服，或者覺得對方唔舒服，盡量避免見面或戴口罩。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君

武漢肺炎肆虐，不少香港人近日都盡量避免到人多地方，減少人群聚集活動，以減低染病風險。然而情人節將至，節日出外實在難避免。有記者問及衞生署會否有「親密接觸指引」， 張竹君今日（13日）就在記者會上，露出靦腆笑容回應記者提問。

張竹君笑言多人聚集的活動應盡量避免，但明白一起生活或親密的人，是很難全時間有社交距離，建議「如果情人節個日覺得唔舒服，或覺得對方唔舒服，盡量避免見面或戴口罩」。

2月13日，張竹君尷尬答「情人節指引」：唔舒服應避見或戴口罩。（余俊亮攝）

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