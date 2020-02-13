【武漢肺炎】海皇粥店本月起8折支薪　不同意當自願離職處理

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續下，不少市民減少外出以防接觸人多地方受到感染，街上行人凋零，重挫飲食業及零售業。網上流傳一份由海皇粥店行政總裁李英立署名的內部通告，指公司於本月1日起，所有分店員工以8折支薪直至另行通知為止，其間公司會持續監察經營狀况，並會技按照實際情況作出調整希望在短期内恢復正常支薪，若員工不接受相關安排，會按既定程序辦理離職手續。 海皇粥店方面暫時未有回應。

網上流傳一份由海皇粥店行政總裁李英立署名的內部通告，指公司於本月一日起，所有分店員工以8折支薪直至另行通知為止。(Facebook)

指生意自去年7月以來生意減半

根據由公司行政總裁李英立署名，今日發出的內部「8折支薪同意書」通告中指，自去年7月社會運動發生以來，分店營業額受到很大影響，部份分店營業額更下跌超適一半，經營困難，並已透過一連串的改革，加上同事們的配合，至去年底有穩定下來的規象。

通告續説，今年1月中發生新型肺炎疫情，對整個香港，尤其是零售業，飲食及旅遊相關行業造成沉重打擊，公司决定由2020年2月1日起，所有分店員工以8折支薪直至另行通知為止，並會持續監察經營狀况，按照實際情況作出調整，職員需於下周二（18日）前作出決定，簽署相關文件，而不接受八折支薪安排的，會按既定程序辦理離職手續，變相需要自願離職。

另外，敍福樓集團宣布，因現時武漢肺炎爆發，為釋除公眾對火鍋引起氣溶膠的潛在感染風險憂慮，決定在今日（13日）起，集團旗下的4家「溫野菜」及12家「牛涮鍋」餐廳暫時休業。行政總裁黃傑龍表示，將自己人工減半，並堅持不裁員、不遣散同事。