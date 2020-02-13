【武漢肺炎】「鑽石公主號」增44人確診　駐港公署：願接港人回港

新型武漢肺炎持續擴散，早前曾接載確診港人的郵輪「鑽石公主號」，繼續停泊在日本橫濱，船上3700人隔離超過8日，今日新增44宗確診個案，已累計174人感染新型肺炎。 民建聯立法會議員鄭泳舜今日（13日）到外交部駐港公署，與副特派員宋如安會面，反映船上港人旅客、希望被接回港的訴求，宋如安回應指有關決定由港府主導，若特首及保安局就此向公署尋求協助，公署樂意幫助。

早前曾接載確診港人的郵輪「鑽石公主號」，繼續停泊在日本橫濱，船上3700人隔離超過8日，今日新增44宗確診個案，已累計174人感染新型肺炎。（AP）

「鑽石公主號」幾乎每日都有新增個案，鄭泳舜見傳媒時指，已對宋如安反映乘客對船隻是否仍適合隔離的憂慮，宋如安亦希望自己能向船上港人轉達外交部的關心，會用「急港人所急、感同身受」的態度努力提供協助。宋如安又提到中國駐日大使館人員，已日以繼夜工作，包括探訪3名確診港人、向船上港人發慰問信並提供求助熱線、為他們提供藥物等。

日本當局對於隔離日子的安排仍未有最新宣布，今日即安排80歲以上有長期病患，且住在無陽台船艙的長者，在接受病毒測試呈陰性後，可以優先下船接受陸地隔離。鄭泳舜引述船上消息指，有數名港人已完成測試，但暫未獲安排離船。若按日子推算，隔離應在下周三（19日）完成，故鄭泳舜認為安排港人提早回港的機會不大。

民建聯立法會議員鄭泳舜今日（13日）到外交部駐港公署，與副特派員宋如安會面，反映船上港人旅客、希望被接回港的訴求。（張浩維攝）

鄭泳舜：接返港需配合完整方案

就有船上港人希望政府能包機接返，鄭泳舜引述宋如安指有關決定由港府主導，若特首及保安局就此向公署尋求協助，公署樂意配合。鄭泳舜則認為接回港人需制定完整的方案，包括返港後是否需要再接受隔離或快速測試，檢疫中心配套是否足夠等。

鄭泳舜表示，今早民建聯見特首林鄭月娥及特首主任陳國基時，亦有向對方提出上述意見，政府回應指正在研究。