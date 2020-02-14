【武漢肺炎】教局接十間幼園申請減學費　太陽島申請減N班學費

武漢肺炎疫情持續擴散，香港確診個案已過半百，教育局昨日(13日)宣布延長全港學校停課時間至不早於3月16日復課，並將向幼園教育計劃內的學校提供資助及清潔校園津貼。據教育局回覆，全港共10間幼稚園已申請下調或減免學費，教局正處理中。 其中有申請下調學費、共有九間分校的太陽島向《香港01》透露，停課時間長達個半月，不受政府資助的N班（幼兒學前班）已出現退學潮，停課以來已有逾兩成學生正式申請退學，連同K班的退學人數，學校要應付租金及教師薪金等恆常支出，又要額外花費防疫，直言學校開始面對財政壓力，亦對前景感憂慮。 為與家長共渡時艱，學校已向教育局申請豁免全日班K班學生的膳食費及下調N班學費，促政府盡快批出，並希望業主酌情減租。

太陽島英文幼稚園在港共設九間分校。（太陽島校網相）

非華語家長為子申請退學、離港

2019/20學年上學期受反修例引起的社會事件影響，加上武漢肺炎疫情未退，實際復課無期。太陽島在港共有九間幼稚園分校。學校行政經理凌沛銘接受《香港01》訪問時直言，本學年至今已有不少非華語家長對香港失去信心，決定離港，並為子女申請退學。

至於本地家長，亦不停在得悉須延長停課後致電查詢學費事宜，部份更透露有意退學，「愈延長停課，愈多家長有動機退學，我們陸續收到相當多的退學申請。」

太陽島​累計逾兩成N班生退學

目前太陽島的葵景及土瓜灣分校均有開設幼兒預備班，由於課程不受政府資助，家長每月須付二千至接近四千元學費。凌沛銘直言，未受資助的學前班（N班）家長對學費較敏感，家長亦憂慮幼兒回校會有感染風險，不少人都有意為子女申請退學，而太陽島自停課以來接到的退學申請，累計超過N班總學生的兩成。



為減輕家長經濟壓力，一起共渡時艱，凌沛銘透露，經校董初步商討後，太陽島已向教育局申請減免學費及豁免部份費用，正待教育局審批。如N班生二月學費將會減收、全日制K班的二月膳食費可獲豁免；至於扣除政府資助後仍須付學費的葵興、西貢及卑路乍街分校K班學生，亦只須付半費。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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防疫用品價格高增開支 老師不會被要求放無薪假

學費減免或可減低家長經濟壓力，惟凌沛銘直言，學校停課期間收入減少，支出卻增加，學校財政及經營均面對壓力。她解釋，租金、老師薪金為恆常開支，加上防疫措施及用品的額外支出，學校花費較平常更多，凌說：「九間校舍有七間校舍都在私人物業內，停課與否都要照交同樣租金，老師人工不會因停課而被減免或放無薪假；停課間亦要加強消毒校舍，以及努力採購小朋友的口罩，價格較平日供應商的幾倍，且非即時有貨，實際支出比平日更多。」

教育局今日公布，會以幼園今年一月的學生人數提供停課資助，以及提供一次性清潔校園的防疫津貼。凌沛銘認為對學校有輕微幫助，惟學生退學會影響學校長遠的持續性收入，故對前景感到憂慮。希望政府盡快批准學校減免費用，並希望發展商及業主體諒教育界情況，調整停課期間的租金。

教育局接10所幼稚園申請減學費

教育局發言人指，會體恤及照顧學校和家長的需要，盡快處理幼稚園有關下調或減免學費的申請，教局共接到10所幼稚園提出申請，目前正在處理中。教育局表示，會一直與業界保持緊密聯絡，了解他們的關注，將盡快與業界跟進各項支援措施的細節及其他相關事項，以提供適切支援。