岑智明當選世界氣象組織委員會副主席　冀加強與天文台合作

香港天文台台長岑智明於周四（13日），在瑞士日內瓦舉行的第十八屆世界氣象大會上，獲選為界氣象組織的天氣、氣候、水及相關環境服務與應用委員會的聯合副主席之一。 岑智明稱，期望透過委員會對世界氣象組織作出更多貢獻，並加強組織與香港天文台的合作。

天文台台長岑智明當選世界氣象組織新設委員會聯合副主席。（政府新聞網圖片）

世界氣象組織的天氣、氣候、水及相關環境服務與應用委員會為新設的兩個委員會之一，主要負責協助開發和落實各項全球協調並與天氣、氣候、水、海洋及環境相關的服務和應用項目，令所有用戶群體和社會整體能作出有根據的決定，造福社會及經濟。

岑智明稱對獲選為聯合副主席感到榮幸，希望透過委員會對世界氣象組織作出更多貢獻。他又稱，日後將進一步加強世界氣象組織與香港天文台的合作，以提升氣象服務，貢獻本地及國際社會。

岑智明在2010年當選世界氣象組織航空氣象學委員會主席，是首位出任該職位的亞洲人。他在2014年獲選連任，並擔任該職位直至2018年任期屆滿。目前世界氣象組織有187個成員國和6個成員地區，主要功能包括推動氣象研究和觀測、數據交換和技術交流，以及相關的培訓和應用服務。