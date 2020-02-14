【武漢肺炎】房委會提供有限度公共服務　居屋揀樓續停至2月23日

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，政府早前宣布延長特別工作安排。房委會今日（14日）宣布多項服務將暫停至2月23日，包括位於樂富的居者有其屋計劃銷售小組服務，即居屋揀樓將繼續暫停。

房委會提供有限度公共服務至2月23日。（資料圖片）

房委會今日公布新的服務安排，而相關安排將暫定持續至2月23日。當中，所有公共屋邨管理處會於2月17日、2月19日及2月21日的上午10時至下午1時開放，提供有限度的一般屋邨管理服務，以及處理已預約的個案。居民如在開放時間以外有任何查詢，可致電管理處提供的聯絡電話，職員會盡量提供協助。

此外，管理處內的收款處於2月17日至21日期間暫停開放，租戶可透過其他千多個地點，例如指定的便利店及超級市場，或繳費靈繳交租金。所有公屋申請服務的辦事處包括樂富客戶服務中心辦事處及深水埗房屋事務詢問處，將會暫停直至另行公布。所有詳細資格審查會面及紓緩擠迫的揀選單位程序，亦會暫停直至另行通知。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+ 12 + 11 + 10

而樂富客戶服務中心的居者有其屋計劃銷售小組及白表居屋第二市場計劃（白居二）小組，以及觀塘的綠表置居計劃銷售小組將會暫停直至另行公布，即居屋揀樓將繼續暫停至2月23日。

至於處理白居二提名信申請，黃大仙龍翔辦公大樓的居屋第二市場計劃（第二市場）小組，會於2月17日及18日上午10時至下午1時，提供有限度服務。而置業資助貸款小組，會於2月20日上午10時至下午1時，提供有限度服務，處理置業資助貸款計劃及自置居所貸款計劃事宜。

位於房委會總部地下的收納處將會維持有限度服務，處理租金以外的收納款項服務。而自今日或以後截標的標書將不受影響。